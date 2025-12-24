Bruce Willis’in eşi açıkladı: Beynini klinik araştırmalar için bağışlayacaklar

Konuyla ilgili açıklama yapan Emma Heming Willis, sürecin hassasiyetine dikkat çekti. Eşinin vefatından sonra gerçekleşecek prosedürü anlatan Willis, "Bruce Willis’in beynini, ölümünden sonra beyin araştırmaları için bağışlayacağım. Bu zor bir karar ama frontotemporal demansın (FTD) bilimsel olarak anlaşılmasının gerekli olduğunu düşündüğüm için bu kararı aldım" ifadelerini kullandı.