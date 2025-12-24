Bruce Willis’in eşi açıkladı: Beynini klinik araştırmalar için bağışlayacaklar
Hollywood’un efsane ismi Bruce Willis’in eşi Emma Heming Willis, hayranlarını duygulandıran bir açıklama yaptı. 2022’de demans teşhisi konulan ve artık oyunculuk geçmişini dahi hatırlamadığı belirtilen Willis’in beyninin, bilimsel araştırmalar için bağışlanacağı duyuruldu.
Amerikan film endüstrisinin kalbi Hollywood’da aksiyon filmleriyle bir döneme damga vuran ve 'Die Hard' (Zor Ölüm) serisiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Bruce Willis, zor günler geçiriyor.
2022 yılında frontotemporal demans teşhisi konulan ünlü oyuncunun eşi Emma Heming Willis, hastalığın tedavisine ışık tutabilmek adına önemli bir karar aldıklarını açıkladı.
Willis ailesi, usta oyuncunun beynini klinik araştırmalarda kullanılması amacıyla bağışlama kararı verdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Emma Heming Willis, sürecin hassasiyetine dikkat çekti. Eşinin vefatından sonra gerçekleşecek prosedürü anlatan Willis, "Bruce Willis’in beynini, ölümünden sonra beyin araştırmaları için bağışlayacağım. Bu zor bir karar ama frontotemporal demansın (FTD) bilimsel olarak anlaşılmasının gerekli olduğunu düşündüğüm için bu kararı aldım" ifadelerini kullandı.
AKTÖR OLDUĞUNU BİLE HATIRLAMIYOR
Üç yıl önce hastalık teşhisi konulan Emmy ve Altın Küre ödüllü oyuncunun son durumu hakkında da bilgiler paylaşıldı. Hastalığın ilerlemesi nedeniyle Bruce Willis'in şu anda 24 saat profesyonel bakım altında olduğu belirtildi.
Eşi ve kızlarından ayrı bir evde yaşadığı öğrenilen ünlü oyuncunun hafızasındaki tahribatın boyutu ise dikkat çekti. Willis'in, bir zamanlar aktör olduğunu dahi bilmediği ifade ediliyor.
Bruce Willis'i pençesine alan frontotemporal demans, beyin hücrelerinin zamanla dejenerasyona uğramasına neden olan ciddi bir beyin hastalığı olarak biliniyor. Hastalık süreci; hastalarda kişilik değişiklikleri, takıntılı davranışlar ve konuşma bozuklukları gibi belirtilerle kendini gösteriyor.