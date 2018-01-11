Sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 7 film vizyona girecek.

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Aşk ve dram... "Aramızdaki Sözler" ile özel bir uçakta yolculuk eden iki yabancının, kaza sonrası karlarla kaplı, ulaşımın olmadığı bir dağda hayatta kalma mücadelesine ortak olacaksınız. Idris Elba ile Kate Winslet'ın başrollerini paylaştığı filmi Hany Abu-Assad'ın yönetti.



Adı üstünde Yolcu... Sıradan bir adam ve sıradan bir yolculuk bir anda tepe taklak oldu. Bu esrarengiz yolculukta Vera Farmiga, Patrick Wilson, Elizabeth McGovern, Sam Neill ve Jonathan Banks buluştu. Jaume Collet-Serra'nın gözünden gerilim ve aksiyon dolu filmle son durağa kadar nefesini tutacak, gizemi çözmek için çok uğraşacaksınız.



Meryl Streep ve Tom Hanks... Usta oyuncular ve başarılı bir yönetmenin buluştuğu The Post... Amerikalıların Vietnam savaşına farklı bakış açısını, gerçek belgelerle ekrana taşıyan biyografik yapım olarak haftanın en ilgi çekici filmlerinden oldu.



And Dağları zirvesinde psikolojik gerilimle siyasi gerilimi harmanlayan "Zirve", başrolündeki Arjantin’in en önemli oyuncularından Ricardo Darin'in güçlü performansıyla izleyiciyi etkisi altına alıyor. Yönetmen koltuğunda Santiago Mitre'nin olduğu filme adını veren Latin Amerika devletleri zirvesinde gündem petrol ve küresel güç iken Arjantin devlet başkanı Hernán Blanco’nun aklı bambaşka şeylerle meşguldü.



Adam Robitel'in yönettiği Ruhlar Bölgesi serisinin dördüncü filmi "Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar", serinin ünlü ruhbilimcisi Elise Rainier'in çocukluğunun geçtiği evde yaşananları beyaz perdeye yansıtıyor.



Ve sırada yerli bir komedi filmi var. "Deliha" ve "Görümce" filmlerinin senaryosuna imza atan ve başrolünü üstlenen Gupse Özay'ın yeni filmi "Deliha 2", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.



Oyuncu Onur Saylak'ın, Hakan Günday'ın romanından uyarladığı ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi "Daha", kendini bir anda babasının insan kaçakçılığı suç zincirinde bulan bir gencin hikayesine odaklanıyor. Ahmet Mümtaz Taylan, Hayat Van Eck, Turgut Tuncalp, Tankut Yıldız ve Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı filmin senaryosu; Onur Saylak ve Doğu Yaşar Akal'a ait.





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