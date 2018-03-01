Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 7 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 7 film vizyona girecek.

Yönetmen Selçuk Aydemir ile komedi ikilisi Ahmet Kural ve Murat Cemcir'i yeniden bir araya getiren "Ailecek Şaşkınız" izleyici ile buluşacak.

Saadet Işıl Aksoy, Cengiz Bozkurt, Günay Karacaoğlu, Çağlar Ertuğrul, Bihter Dinçel, Güven Murat Akpınar, Mustafa Alabora, Ayda Aksel ve Serhat Özcan'ın da rol aldığı film; babasının şirketinin başına geçerek CEO'luk görevini üstlenen Ferhat ve onun çocukluk arkadaşı olan şirketin finans müdürü Gökhan'ın maceralarını anlatıyor.



"Kızıl Serçe"

Oscar ödüllü Jennifer Lawrence'ın başrolünde yer aldığı "Kızıl Serçe", Rus güvenlik servisinde eğitimini alan genç bir kadının; bir CIA ajanıyla ilgili görevinden sonra yaşananları beyaz perdeye taşıyor.

Başarılı oyuncu Jennifer Lawrence'a; Joel Edgerton, Mary-Louise Parker, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling, Jeremy Irons, Ciaran Hinds, Joely Richardson, Douglas Hodge ve Thekla Reuten'ın eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Francis Lawrence üstlendi.



"Savaştan Sonra"

Dee Rees'in yönetmenliğini yaptığı "Savaştan Sonra" adlı filmin başrollerinde Carey Mulligan, Jason Clarke, Jason Mitchell, Mary J. Blige, Rob Morgan, Jonathan Banks ve Garrett Hedlund rol aldı.

Hillary Jordan'ın aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan film; II. Dünya Savaşı'nın ertesinde Mississippi'deki çiftliklerine dönen iki gencin gelişen dostluğu ile ailelerini odağına alarak; dönemin sosyal adaletsizlik, ırkçılık ve toprak mücadelesi gibi konularını gözler önüne seriyor.



"Uğur Böceği"

Greta Gerwig'in yönettiği ve Saoirse Ronan'ın başrolünde yer aldığı "Uğur Böceği", California'da yaşayan ergenlik çağındaki genç bir kız ile annesi arasındaki çalkantılı ilişkiyi konu ediniyor.

Senaryosu da Greta Gerwig'e ait olan komedi türündeki filmde; Saoirse Ronan'a başrolde Laurie Metcalf, Odeya Rush, Lucas Hedges, Timothée Chalamet, Kathryn Newton, Tracy Letts ve Beanie Feldstein eşlik ediyor.



"Melez"

Biray Dalkıran'ın ABD'de çektiği filmi "Melez"; gazeteci bir çiftin, beklenmedik hamilelik sürecinin ardından aldığı kürtaj kararı sonrasında değişen hayatlarını konu ediniyor.

Yönetmen Biray Dalkıran'ın senaryosunu Şafak Güçlü ile birlikte yazdığı korku türündeki filmde; Angela Durazo, Nathan Schellerup, Danny Winn, Malinda Farrington ve Katy Bentz oynuyor.

"Sessizliğin Kardeşleri"

Taylan Mintaş'ın yazıp yönettiği belgesel film "Sessizliğin Kardeşleri", yönetmenin yolunun düştüğü memleketinde yaşayan sağır ve dilsiz iki kuzeninin hikayesini konu ediniyor.



"Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın"

Arni Asgeirsson'un yönettiği haftanın animasyon filmi "Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın", ailesiyle güneye göç edemeyen yavru Puloi'un yeni arkadaşlarıyla kışı atlatma mücadelesini anlatıyor.

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