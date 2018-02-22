Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

Murat Şeker'in yönetmenliğini yaptığı, Demet Akbağ, Zafer Algöz, Deniz Altan, Ali Keçeli, Hakan Bilgin, Özlem Türkad, Filiz Ahmet, Sarp Akkaya, Yılmaz Gruda ve Enis Arıkan'ın rol aldığı "Görevimiz Tatil" izleyici ile buluşacak.



"Aşk Tutulması" ve "Çakallarla Dans" serisi gibi yapımlarla tanınan Murat Şeker'in bir aile komedisi olan yeni filmi; yıllardır tatile gitmemiş bir ailenin Ege'de bir köye doğru yola çıkışlarını ve bu yolculukta yaşadıkları maceraları konu ediniyor.

Şeker'in senaryosunu Ali Tanrıverdi ile kaleme aldığı film, komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.



"Kırlangıçlar Susamışsa"

Muhammet Çakıral'ın yönettiği "Kırlangıçlar Susamışsa", Karadeniz'de bir dağ köyünün HES'çilere karşı direnişini odağına alıyor.

Senaryosu da Çakıral'a ait olan filmde Murat Sarı, Burak Sarı, Hamit Demir, Ali Dursun ve Elif Canbolat rol aldı.



"Alem-i Cin"

Ayçın Tuyun, Kadriye Çetinkaya, Zeynep Turpcu, Süleyman Kabaali, Cihangir Köse, Yeşim Gündoğdu, Hatice Yıldız ve Yüksel İvgen'in oynadığı "Alem-i Cin"; korku meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Özgür Bakar'ın yönetmenliğini üstlendiği film, 25. yaş gününden sonra görmeye başladığı kabusların izini süren genç bir kızın hikayesini ele alıyor.



"Dünyanın Bütün Parası"

Ridley Scott'ın yönettiği "Dünyanın Bütün Parası", dünyanın sayılı zenginlerinden olan petrol milyarderi Jean Paul Getty'nin, kaçırılan torununun fidyesini ödemek istememesi sonrası gelişen ilginç olayları konu ediniyor.

Gerçek hikayesi David Scarpa tarafından senaryolaştırılan filmde; Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg, Charlie Plummer, Timothy Hutton, Romain Duris ve Stacy Martin rol alıyor.



"Florida Projesi"

Brooklynn Prince, Willem Dafoe, Valeria Cotto, Bria Vinaite, Christopher Rivera ve Caleb Landry Jones'in oynadığı "Florida Projesi"nin yönetmenliğini Sean Baker yaptı.

Baker'ın senaryosunu Chris Bergoch ile birlikte yazdığı film, Florida'da okulların tatil olduğu sıcak yaz aylarında altı yaşındaki Moonee ve arkadaşlarının yaşadıklarını anlatıyor.



"Samson"

Bruce Macdonald ve Gabriel Sabloff'un yönetmenliğini üstlendiği "Samson", üstün güçlere sahip bir savaşçının hikayesini konu ediniyor.

Taylor James, Billy Zane, Caitlin Leahy, Jackson Rathbone ve Rutger Hauer'ın oynadığı filmin senaryosu Jason Baumgardner, Galen Gilbert, Timothy Ratajczak ile Zach Smith tarafından kaleme alındı.



"Beni Adınla Çağır"

James Ivory'nin Andre Aciman'ın aynı isimli romanından uyarladığı, yönetmenliğini Luca Guadagnino'nun üstlendiği "Beni Adınla Çağır", 80'lerin ilk yarısında Kuzey İtalya'da hayatları kesişen iki gencin hikayesini konu alıyor.



"Tavşan Peter"

Will Gluck'un yönetmenliğini yaptığı haftanın animasyon filmi "Tavşan Peter", Bay Yeşilbahçe'nin gıpta edilen sebze bahçesinin kontrolünü ve Peter'in Bay Yeşilbahçe'yle ezeli düşmanlığını ele alıyor.

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