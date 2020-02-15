Bu hafta hangi filmler vizyona girdi?

Yazar-yönetmen Greta Gerwig'in Louisa May Alcott'ın aynı isimli ünlü romanından "Küçük Kadınlar" sinemaya uyarlandı. Filmde, kendi yaşamlarını kurmaya çalışan kız kardeşler Jo, Meg, Amy ve Beth'in hikayesini anlatıyor.

Çektiği suç filmleriyle kariyerini inşa eden Guy Ritchie'nin köklerine geri döndüğü filmi "The Gentlemen" aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Nicolas Bedos'un yazıp yönettiği "Yeni Baştan", bugünün hayatına ayak uydurmakta zorlanan ve artık altmışlarında olan bir adamın, 40 yıl önce hayatının aşkıyla tanıştığı zamanı tekrar yaşamasını anlatıyor.

"Cesaretin Var mı Aşka?", Başka Sinema tarafından yeniden vizyonda. Romantik komediyi Yann Samuell yönetti.

Yönetmen koltuğunda Deniz Denizciler'in oturduğu "Ağır Romantik" haftanın dikkat çekici yerli yapımlarından.

Haftanın bir diğer yerli romantik komedi filmi "Nasipse Olur", hayatındaki felaketleri geride bırakmaya çalışan bir adamın hikayesini işliyor.

Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yönettiği "Masallardan Geriye Kalan"da Özgür Çevik, İlayda Akdoğan, Tuba Ünsal, Anıl Altınöz ve Eda Akalın gibi isimler oynuyor.

Ve bu haftanın yerli korku filmi "Kiki: Lanet-i Cin". Filmin yönetmenliğini Mustafa Miraç Kaya'nın üstlendi.

Aynı isimli ünlü video oyundan sinemaya uyarlanan "Kirpi Sonic", devletin mavi kirpi Sonic'i yakalaması için çılgın bilim insanı Dr. Ivo Robotnik'i görevlendirmesiyle gelişen olayları anlatıyor.

June Taylor'un yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon film "Akıllı Balık"; iki balığın, okulda yaşadıkları maceraları beyaz perdeye taşıdı.

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