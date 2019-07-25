Bu hafta hangi filmler vizyona girdi

Bu hafta 2'si yerli 9 film vizyona girecek.

Jean-Claude Van Damme'ın başrolünde oynadığı "Koruyucu"; kızını içinde bulunduğu tehlikeden kurtarmaya çalışan bir adamın hikayesini konu alıyor."Kod Adı: Hummingbird" macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday. Dünya prömiyeri, 43. Toronto Film Festivali'nde yapılan filmde Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgard ve Salma Hayek, başrolleri paylaşıyor.Ari Aster'in yazıp yönettiği yeni filmi "Ritüel" korku ve dram içerikli. Film, İsveç'te izole bir kasabada yaz gün dönümünün belli ritüellerle kutlandığı etkinliklere katılan genç bir çifti hikayesini beyaz perdeye taşıyor.Iciar Bollain yönetmenliğindeki biyografi türündeki müzikal yapım "Yuli", Kübalı ünlü dansçı Carlos Acosta'nın hayatını aktarırken bir yanıyla da hiç istekli olmayan bir çocuğun dansçı oluş hikayesini anlatıyor.Korku filmi "Korkuluk"; ebeveynlerinin ve kardeşinin intiharının sır perdesini aralamak isteyen bir gencin hikayesini odağına alıyor.Battal Karslıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı "Cin: Aşk Büyüsü" be Vecihi Ener'in yönettiği "Gaip" de haftanın yerli korku filmleri.James Snider'ın yönetmenliğini üstlendiği animasyon yapım "Tüylü Arkadaşlar"; kasabanın revaçta olan tüy kulübüne kabul edilen yavru kuşlar Mooky ile Kooky'nin serüvenlerini anlatıyor.Haftanın bir diğer animasyon filmi de Jason J. Lewis'in yönettiği ABD ve Endonezya ortak yapımı "Küçük Kahraman" olacak.