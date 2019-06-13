Sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 13 film vizyona girecek.

"Siyah Giyen Adamlar" serisinin yeni filmi "Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit" izleyici ile buluşacakDexter Fletcher'ın yönettiği "Rocketman"; piyano dehası Reginald Dwight'ın dünyaca ünlü süper star Elton John'a dönüşme hikayesini beyaz perdeye taşındı. Elton John'un en sevilen şarkıları üzerine kurulu hikaye, küçük kasabalı bir çocuğun pop kültürünün dünyaca ünlü en ikonik figürlerinden biri olmasını anlatıyor.Rus sinema tarihinin önemli yönetmenlerinden Andrei Tarkovsky'nin 70'li yıllarda çekilen 3 filmi yeniden vizyona girecek. "Solaris", "Stalker" ve "Ayna", başka Sinema gösterim programı kapsamında Türk izleyicisi ile buluşacak.Lee Cronin'in yönetmenliğini üstlendiği "Kuyu", travmatik geçmişini arkasında bırakmak için oğlu ile birlikte İrlanda kırsalında sakin bir eve yerleşen bir kadının paranoya girdabını anlatıyor."Tekne"; ava çıkan ve yolunu kaybeden bir balıkçının başına gelen esrarengiz olaylar etrafında dönüyor.Aytekin Birkon'un yönettiği "Cinnet" vizyondaki yerli korku filmi.Eşref Kolçak, Nuri Alço, Hacı Ali Konuk, Levent Taşçı, Burçak Kabadayı ve Selahattin Taşdöğen ile oynadığı "Hayalimdeki Köy"; komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.Romantik komedi filmi "Akıllara Seza", bir gencin; 22 sene sonra komadan uyanıp kazadan önce sevdiğinin peşinden gitmesini konu ediniyor.Durmuş Akbulut'un yazıp yönettiği; "Bekçi", bir kasaba mezarlığında gece bekçiliği yapan bir adamın hikayesini odağına alıyor.Tolga Yüce, Çağla Şimşek, Tevfik İnceoğlu, Murat Kuşçu, Gönül Acar, Muharrem Erdemir ve Belkıs Akçil gibi isimlerin oynadığı "Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk" filminin yönetmenliğini Murat Kuşçu üstlendi.Alex Orrelle ve Eduardo Schuldt'un yönettiği animasyon film "Kahraman Tavuk Uzayda", Condorito ve arkadaşlarının maceralarını sinema perdesine taşıyacak.