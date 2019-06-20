Bu hafta 3 yerli 10 film vizyona girecek. Vizyona girecek filmler ise; Anna, Beyaz Karga, Yazlık Ev, Hotel Mumbai, Katil Bebek Geri Döndü, 13. Cuma, Kalpten Gerdanlık, Bahtsız Bedri ve Oyuncak Hikayesi 4

Luc Besson'un yönettiği gerilim ve aksiyon filmi "Anna", bir suikastçı olan Anna Poliatova'nın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.Ünlü oyuncu Ralph Fiennes'ın yönetmen koltuğuna oturduğu "Beyaz Karga", efsane balet Rudolf Nureyev'in hayatını anlatıyor.2018 Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılan "Yazlık Ev", hayatını yoluna koymaya çalışan bir kadının hikayesine odaklanıyor.Anthony Maras yönetmenliğindeki "Hotel Mumbai", Hindistan'ın finans ve eğlence başkenti olan Mumbai'de yaşanan gerçek olaylardan beyazperdeye uyarlandı.Bir devam filmi olan "Katil Bebek Geri Döndü", bir oyuncak bebeğin hediye olarak bırakıldığı kadının hayatını kabusa çevirmesini konu ediniyor.Justin Price'ın yönettiği haftanın bir diğer yabancı korku filmi "13. Cuma", şeytani bir varlığın bir grup arkadaşa musallat olmasını anlatıyor.Tayfun Sav, Soydan Soydaş, Suavi Eren ve Bilge Yalçınkaya'nın oynadığı "Kalpten Gerdanlık"; insan kalbi kullanarak yapacağı bir gerdanlık için cinayetler işlemeye başlayan ünlü bir takı tasarımcısının öldürdüğü her kurbanıyla geçmişe dayanan dolaylı ilişkilerini de ele alıyor.Fatih Mehmet Karakuş'un yönettiği "Bahtsız Bedri" Bedri ve Kazım adındaki iki kafadarın başından geçen olaylar etrafında dönüyor.Josh Cooley'nin yönettiği haftanın animasyon filmi "Oyuncak Hikayesi 4", Woody ve arkadaşlarının, aralarına Forky adında yeni bir oyuncağın katılmasıyla atıldıkları maceraları konu ediniyor