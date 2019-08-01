Bu hafta hangi filmler vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli, 6 film vizyona giriyor. İlki 2001 yılında çekilen "Hızlı ve Öfkeli' filminin serisi bu yıl da devam ediyor. Serinin yakın takipçileri, filmde bu sefer merakla izledikleri ana karakterlerin aile hayatlarına ve geçmişlerine ait detaylı hikayeleri buluyor.

İlki 18 yıl önce çekilen "Hızlı ve Öfkeli' serisinin yeni filmi, "Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw." Bugüne kadar çekilmiş serideki diğer filmlerden farklı olarak, izleyiciler güvenlik ajanlarından Shaw'un kardeşlerini, Hobbs'un ise Samoa'da her şeyden uzak yaşayan kabilesini tanıma fırsatı yakalıyor.Prömiyeri Berlin Film Festivali'nde gerçekleşen "Yüzleşme" isimli film, çocukluk arkadaşı olan üç adamın kişisel deneyimlerini, aile ve iş ilişkileri üzerinden kıyaslayarak anlatıyor. Film travma ve cesaret konularına farklı açılardan bakıyor.Cüneyt İnay'ın yönettiği "Geniş Aile" serisi de bu sene devam eden filmler arasında. Başrollerinde yeniden Ufuk Özkan ve Bülent Çolak'ın yer aldığı filmin kadrosunda Rojda Demirer ve Emre Altuğ var."Ölü Yatırım", mezarcılıkla uğraşan iki kardeşin başlarından geçen absürt olaylar etrafında dönüyor. Başrollerinde, Anıl Çelik ve Serkan Dağlı var.Haftanın gerilim filmi bir yerli yapım. Ebru Delibaş'ın yönetmenliğini yaptığı, "Jinna: Karabasan" isimli filmde, Kapadokya'daki eski bir akıl hastanesini araştırmaya başlayan genç bir gazetecinin hikayesi anlatılıyor.Vizyonda bu hafta, çocuklar için de bir animasyon yapım var; "Luis ve Uzaylı Dostları." Okulda pek arkadaşı olmayan genç Luis, evlerine düşen üç uzaylıyla arkadaş oluyor ve eğlenceli bir macera başlıyor.