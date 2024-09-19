Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte 4'ü yerli 9 filmin ayrıntıları
Sinema salonlarında bu hafta yeni 9 film vizyona girecek. Sinemaseverler, aksiyondan gerilime, dramdan komediye 4'ü yerli 9 yeni filmle ilgili araştırmalar yapıyor. İşte vizyonda izleyicilerle buluşacak filmlerin ayrıntıları...
Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan gerilime, dramdan komediye ikisi yerli, 9 film vizyona girecek. Peki hangi filmler vizyona girecek? Vizyona girecek yeni filmlerin konusu ne? İşte ayrıntılar...
ALACAKARANLIK EFSANESİ: ŞAFAK VAKTİ BÖLÜM 1-BÖLÜM 2
İlk gösterildiği günlerde dünya genelinde büyük ilgi gören "Alacakaranlık" (Twilight) serisinden, "Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1" ve "Bölüm 2" yeniden vizyona girecek.
Filmler, Bella ile Edward'ın düğününden sonra Bella'nın hamile kalmasını, çiftin kızları Renesmee ile kurdukları yeni hayatı ve peşlerine düşen Volturilere karşı verdikleri mücadeleyi işliyor.
DEDEMİN GÖZYAŞLARI
Dram türündeki "Dedemin Gözyaşları"nda başrolleri Halil Ergün, Erkan Petekkaya, Ali Kürşat Uzun, Cem Kılıç, Seda Tosun, Turgay Tanülkü, Sinem Yıldırım ve Ali İpin paylaşıyor.
Yönetmen ve senaristliğini İhsan Taş'ın üstlendiği film, lösemiyle mücadele eden torunu Mustafa'yı büyüten Kemal ile torununun hikayesini ele alıyor.
TRANSFORMERS: BAŞLANGIÇ
Yönetmen koltuğunda Josh Cooley'in oturduğu "Transformers: Başlangıç" filmi, macera, animasyon ve aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.
Senaryosunu Andrew Barrer ve Gabriel Ferrari'nin kaleme aldığı yapım, birbirinin en büyük düşmanı olan Optimus Prime ile Megatron'un yakın arkadaş olduğu orijinal hikayeyi anlatıyor.
EN SEVDİĞİM PASTAM
"En Sevdiğim Pastam", yalnız yaşayan 70 yaşındaki Mahin'in, bir öğleden sonra tanıştığı yeni biriyle yalnızlık rutininin kırılmasını işliyor
Komedi ve dram türündeki filmin başrollerinde Lili Farhadpour ve Esmaeel Mehrabi oynuyor.
MICKEY MOUSE'UN TUZAĞI
Yönetmen koltuğuna Jamie Bailey'in oturduğu "Mickey Mouse'un Tuzağı" filminin senaryosunu başrolde de oynayan Simon Phillips yazdı.
Phillips'e filmde Nick Biskupek, Mireille Gagne, Allegra Nocita ve Mackenzie Mills eşlik etti. Film, 21. doğum gününde kendisini ölüm kalım savaşı içinde bulan bir gencin hikayesini ele alıyor.
HARİKA KANATLAR: DÜNYA TURU
Çin yapımı animasyon türündeki "Harika Kanatlar: Dünya Turu" filmi, arızalı bir denizaltı olan Comma'nın gelecekteki haliyle tanışmasını ve derin deniz depremleri ile kayıp canlıların arkasındaki korkunç komployu öğrenmesini konu alıyor.
Yönetmenliğini Chao Zhang'in yaptığı filmde, Pete, Pearl, Da Zhuang ve Ateş Tavşanı karakterleri yer alıyor.
HÜKÜMET BEY
Dram türündeki Hükümet Bey filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Fatih Yıldırım yapıyor.
Filmde yönetmen Mehmet, hayalini kurduğu korku filmini çekmeye Urfa'ya gider. Orada Hükümet Bey ile yolları kesişir.
Filmin oyuncu kadrosunda, Ayhan Taş, Erkan Bektaş, Selahattin Taşdöğen, Arzu Yanardağ, Metin Keçeci gibi isimler yer alıyor.
KAMPTA
Aksiyon-gerilim türündeki Kampta filminin yönetmenlik koltuğunda Ramazan Er oturuyor. Filmin senaristi ise Bülent Özden.
Filmde, komiser Tarık, İzmir'deki bir organize suç örgütünün liderini öldürür. Tarık'ın kamp yapan kardeşi ve onun arkadaşları, örgüt tarafından alıkonulur.
Filmin başrollerini Bülent Özden ve Derya Akgül paylaşıyor.
RUH AZABI
Korku türündeki filmin yönetmenlik koltuğunda Suat Ergin oturuyor. Filmin senaristi ise Ali Poyraz.
Filmde, karısı intihar eden adam kendini eve kapatır ve dışarıyla bağlantısını keser. Bir gün eve gelen yakın arkadaşı onun sıkılmış halini görünce, kafasını dağıtması ve dinlenmesi için onu artık kullanmadıkları ve gençlik yıllarında hep beraber keyifli vakit geçirdikleri yazlık evlerine götürür. Fakat aslında o eve gelmesi tesadüf değildir. Daha önce orada ölen bir kız, ruhunun bu dünyada huzur bulmadığı için adamın gelişinden hoşnut olmayacaktır.
Filmin oyuncu kadrosunda, Ayşe Kement, Duygu Baydur Poyraz, Cihan Alparslan, Ali Poyraz ve Melike Kurt yer alıyor.