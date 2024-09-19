Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte 4'ü yerli 9 filmin ayrıntıları

RUH AZABI

Korku türündeki filmin yönetmenlik koltuğunda Suat Ergin oturuyor. Filmin senaristi ise Ali Poyraz.

Filmde, karısı intihar eden adam kendini eve kapatır ve dışarıyla bağlantısını keser. Bir gün eve gelen yakın arkadaşı onun sıkılmış halini görünce, kafasını dağıtması ve dinlenmesi için onu artık kullanmadıkları ve gençlik yıllarında hep beraber keyifli vakit geçirdikleri yazlık evlerine götürür. Fakat aslında o eve gelmesi tesadüf değildir. Daha önce orada ölen bir kız, ruhunun bu dünyada huzur bulmadığı için adamın gelişinden hoşnut olmayacaktır.

Filmin oyuncu kadrosunda, Ayşe Kement, Duygu Baydur Poyraz, Cihan Alparslan, Ali Poyraz ve Melike Kurt yer alıyor.