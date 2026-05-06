Bu hafta İstanbul'daki kültür-sanat etkinlikleri

İstanbul Devlet Tiyatrosu, kimlik ve aidiyet sorgulamalarını merkezine alan "Babamın Kelimeleriyle" oyununu 5-8 Mayıs'ta Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de, Murat Taşkent'in yazıp yönettiği "Muallak" oyununu 6-8 Mayıs'ta Küçükçekmece CKSM Sahnesi'nde, Heiner Müller'in "Medea Material" oyununu 6-9 Mayıs'ta Mecidiyeköy Büyük Sahne'de izleyicinin beğenisine sunacak. Özen Yula'nın yazıp yönettiği "Sonbahara Son Güller" oyunu Ataşehir İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde, Candan Seda Balaban'ın yönettiği çocuk oyunu "Park" 9 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda, Kubilay Karslıoğlu'nun yönettiği "Çarpışma" 9 Mayıs'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda, çocuk oyunu "Oh Ne Ala Memleket" ise 9-10 Mayıs'ta Bahçelievler Belediyesi Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Peter Danish'in kaleme aldığı ve Nihal Usanmaz'ın yönettiği, başrollerini Okan Bayülgen ile Celal Kadri Kınoğlu'nun paylaştığı "Devlerin Savaşı" oyunu, ünlü orkestra şefleri Herbert von Karajan ve Leonard Bernstein arasındaki rekabeti konu alan hikayesiyle 8 Mayıs'ta AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek.

Florian Zeller'ın kaleme aldığı, hafızanın silinişi ve zamanın çözülüşü üzerinden bir baba ile kızın hikayesine odaklanan "Baba" oyunu, yarın Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde izlenebilecek.

Başrollerini Halit Ergenç ile Zerrin Tekindor'un paylaştığı, Arthur Miller'in Pulitzer ve Tony ödüllü başyapıtından uyarlanan "Satıcının Ölümü", 8 Mayıs'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izleyici karşısına çıkacak. Oyun Rufus Norris yönetmenliğinde sahneye taşındı.

GENÇLİK KONSERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Şef Atakan Akdaş yönetiminde 15-25 yaşındaki gençlerden kurulan Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Gençlik Korosu, 10 Mayıs'ta AKM Tiyatro Salonu'nda konser verecek. Topluluk, ilk sahne heyecanını yaşayacağı "Merhaba" konserinde zengin bir repertuvarı seslendirecek.

İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali kapsamında düzenlenen "Budapeşte'den İstanbul'a Quartet Başyapıtları" konseri, keman virtüözü Marta Abraham ve viyola sanatçısı Mevsim Engin tarafından kurulan Saygun Quartet'in seçkisiyle 10 Mayıs'ta AKM Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) ile Siemens Türkiye işbirliğinde düzenlenen "Gençlik Konseri", yarın akşam AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek.

Sanat yönetmenliğini Osman Kırklıkçı'nın üstlendiği "Nihavend Makamında Klasik Fasıl ve Solo Eserler Konseri", Bolahenk Nuri Bey'in eserlerinden oluşan bir seçkiyi 6 Mayıs'ta AKM Tiyatro Salonu'nda müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Şef Murat Cem Orhan yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank Konserleri kapsamında "İlber Ortaylı Anısına" konserini, korno sanatçısı Altuğ Tekin'in solistliğinde 8 Mayıs Cuma akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirecek.

GÖRÜLEBİLECEK SERGİLER

Kültür Medeniyet Vakfınca (KÜME) Karaköy Palas'ta hayata geçirilen ArtıKÜME Sanat Destekleri Programı'nın 2025 seçkisi ve ODAK Sergisi 17 Haziran'a kadar görülebilecek.

Ressam Mehmet Ali Doğan'ın, "Karışık İşler" üst başlıklı eserlerinden hazırladığı "Zamana Karşı Tezler" sergisi, 7 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.

Hz. Muhammed'in hayatını ve İslam tarihinin önemli dönüm noktalarını dioramalar aracılığıyla sunan çalışmalar, Siyer Vakfının Eyüpsultan'daki binasında görülebilecek. Sergi alanına gelen ziyaretçilere Türkçe, Arapça ve İngilizce üç dil seçeneği sunuluyor.

Doğu Akdeniz'den Körfez Bölgesi'ne uzanan coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv ilişkisini mercek altına alan "Barajdan Sızanlar" sergisi 23 Ağustos'a kadar Salt Beyoğlu'nda izlenebilecek.

Türkiye'de güncel fotoğraf ve mercek tabanlı sanata odaklanan "Panorama: Hayaller ve Yerler" sergisi, İstanbul Modern'de 18 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Tezhip ve minyatür sanatçısı Mamure Öz ve öğrencilerinin 77 eserinin yer aldığı tezhip sergisi, Pera Palace Otel'de 7 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

Sömürgeciliğin geçmişten bugüne uzanan görünmeyen mekanizmalarını bir deneyim kurgusuyla ele alan "İnsanlığın Yükü Dekolonizasyonun Bugünü" sergisi, 9 Mayıs'ta AKM Sanat Galerisi'nde açılacak.

Çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden Devrim Erbil ve Akın Ekici'nin "Ters Yüz İmgeler- Sanata İyi Bakın!" başlıklı sergisi, 17 Mayıs'a kadar Galeri Deniz'de ziyaret edilebilecek.