Sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 10 yeni film vizyona giriyor.

Sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 10 yeni film vizyona giriyor.Jason Statham'ın başrolünde olduğu aksiyon ve bilim kurgu filmi "Meg: Derinlerdeki Dehşet" izleyiciyle buluşacak. Fİlm, yaşadığı korkunç bir olaydan sonra her şeyini kaybeden denizci bir subayın, aradan yıllar geçtikten sonra başka görev için çağrılmasını konu alıyor.Haftanın aksiyon türündeki diğer filmi ise "Beni Satan Casus". Mila Kunis ve Kate McKinnon'ın başrolleri paylaştığı film iki yakın arkadaştan birinin, kendisini terk eden sevgilisinin ajan olduğunu keşfetmesinden sonra yaşananları anlatıyor.Macera türündeki film "Çılgın Baskın" ise tehlikeli operasyonlarda görev almak üzere özel time girmeye çalışan bir kadının maceralarını konu alıyor."Durumunu Güncelle", telefonuna yüklediği uygulamada paylaştığı tüm gönderilerin gerçeğe dönüştüğünü fark eden bir gencin hikayesini anlatıyor.Amerikalı bağımsız sinemacı Jim Jarmusch'un Türkiye'de bu hafta vizyona girecek olan filmi "Gizem Treni", yolları bir otelde kesişen insanların komik hikayelerinden oluşuyor. Film, 1989 yapımı.Alexey German Jr'in yeni filmi "Dovlatov", Sergei Dovlatov'un hayatından altı günü anlatıyor. Dünya prömiyeri Berlin'de yapılan film, dönemin entelektüel çevresi ve onların Sovyetler Birliği'yle ilişkisinin bir portresini sunuyor.Brad Baruh'un yönetmenliğini yaptığı korku filmi "Bitmeyen Gece", hafta sonu tatilinde çocuklarıyla ıssız bir bölgede bir kulübe kiralayan çiftin başına gelen olayları anlatıyor.Haftanın diğer korku filmi ise Türkiye'den. Can Evrenol'un yönettiği "Ev Kadını", kız kardeşi ve babası, annesi tarafından öldürülen genç bir kadının, bir yandan annesini bu eyleme iten nedenleri araştırırken bir yandan da kendi hayatının anlamını çözmeye çalışmasını konu ediniyor.Bu hafta vizyona giren bir başka Türk filmi "Sera"nın yönetmeni Adem Uğur. Gerilim türündeki film, bir süredir kabuslarla boğuşan bir doktorun, psikiyatri bölümünde yatan Sera adındaki kadınla tanıştıktan sonra yaşadıklarını anlatıyor.Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı, Onur Açıktan'ın yönettiği komedi filmi "Aile Arasında" ise bu hafta ikinci kez izleyiciyle buluşacak.