Bu hafta sinemalarda ne var? İşte vizyona girecek 10 film!
Sinemaseverler için müthiş bir haftaya giriyoruz. Bu hafta vizyona girecek olan korku, komedi, animasyon, gerilim türlerinde birbirinden farklı filmleri sizler için derledik. İşte vizyona girecek 10 film...
BÜYÜK FELAKET: ASİT YAĞMURU
Guillaume Canet, Laetitia Dosch, Patience Munchenbach ve Marie Jung'un başrollerini paylaştığı "Büyük Felaket: Asit Yağmuru", gerilim ve bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Fransız sinemacı Just Philippot'un yönettiği filmin konusu özetle şöyle:
"Fransa'da bir yerlerde bir sıcak hava dalgasının ortasında endişe verici bulutlar oluşur ve asit yağmuru püskürtür. Dünyayı kasıp kavuran bu durum insanların paniğe kapılmasına neden olur. Sona ermek üzere olan bir dünyada, ayrı bir aile, iklim felaketiyle yüzleşmek ve ondan kaçmak için bir araya gelmek zorunda kalır."
ÖLÜMCÜL DALIŞ
Maximilian Erlenwein'in yönetmenliğini yaptığı, Louisa Krause ve Sophie Lowe'un rol aldığı "Ölümcül Dalış" haftanın bir diğer gerilim filmi olacak.
Almanya yapımı film, uzak ve güzel bir yerde dalışa gitmeye karar veren iki kız kardeşten birine kaya çarpması sonrasında verilen hayatta kalma ve kurtarma mücadelesini anlatıyor.
CEHENNEM MELEKLERİ 4
Sylvester Stallone, Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox, Dolph Lundgren ve Andy Garcia'nın rol aldığı "Cehennem Melekleri 4" izleyiciyle buluşacak.
Scott Waugh'un yönetmenliğini üstlendiği serinin son bölümü, deniz açıklarında bulunan bir nükleer füze gemisinin teröristlerce ele geçirilmesi sonucu başlatılan operasyonu konu alıyor.
Bol aksiyonlu sahneleriyle öne çıkan filmin senaryosu Kurt Wimmer, Tad Daggerhart ve Max Adams imzası taşıyor.
YASA DIŞI
Emile Hirsch, Lucy Hale ve Ashley Greene'nin rol aldığı "Yasa Dışı", New York polis departmanında çalışırken rütbesi düşürülmüş bir dedektifin öfke problemleri nedeniyle hem ailesi hem de iş hayatında yaşadığı sorunları odağına alıyor.
Senaryosu Kosta Kondilopoulos'a ait gerilim türündeki filmin yönetmen koltuğunda Danny A. Abeckaser oturuyor.