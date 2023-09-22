Bu hafta sinemalarda ne var? İşte vizyona girecek 10 film!

BÜYÜK FELAKET: ASİT YAĞMURU

Guillaume Canet, Laetitia Dosch, Patience Munchenbach ve Marie Jung'un başrollerini paylaştığı "Büyük Felaket: Asit Yağmuru", gerilim ve bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Fransız sinemacı Just Philippot'un yönettiği filmin konusu özetle şöyle:

"Fransa'da bir yerlerde bir sıcak hava dalgasının ortasında endişe verici bulutlar oluşur ve asit yağmuru püskürtür. Dünyayı kasıp kavuran bu durum insanların paniğe kapılmasına neden olur. Sona ermek üzere olan bir dünyada, ayrı bir aile, iklim felaketiyle yüzleşmek ve ondan kaçmak için bir araya gelmek zorunda kalır."