Bu hafta sinemalarda ne var? İşte vizyona girecek 10 yeni film...

MERHAMET HİKAYELERİ

Senaryosunu Yorgos Lanthimos ve Efthimis Filippou'nun yazdığı "Merhamet Hikayeleri", farklı öyküler anlatan üç parçalı bir masal olarak beyaz perdede yer alacak.

Emma Stone, Margaret Qualley ve Jesse Plemons'un başrollerini paylaştığı film, hayatının kontrolünü ele geçirmeye çalışan çaresiz bir adamı, denizde kaybolan karısının geri döndüğünü ancak farklı biri gibi göründüğünü düşünen bir polis memurunu ve özel yeteneklere sahip birini bulmaya kararlı bir kadını odağına alıyor.