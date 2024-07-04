Bu hafta sinemalarda ne var? İşte vizyona girecek 10 yeni film...
Sinemaseverler bu hafta vizyona girecek filmler ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, 10 yapım izleyiciyle buluşacak. Peki yeni filmlerin konuları ne? Filmlerin başrollerinde hangi yıldız oyuncular var? İşte detaylar...
Hafta sonu yaklaşırken sinema tutkunları vizyona girecek yeni filmleri beklemeye başladı. Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, tam 10 yapım izleyiciyle buluşacak. İşte yeni filmler hakkında bilgiler...
HORIZON: AN AMERICAN SAGA
Kevin Costner'ın yönetmenliğini yapıp başrolünde oynadığı Western filmi "Horizon: An American Saga" izleyici ile buluşacak.
Costner'a Abbey Lee, Sienna Miller, Dale Dickey, Jena Malone, Isabelle Fuhrman, Giovanni Ribisi ile Luke Wilson'ın eşlik ettiği film, Amerika'nın batısındaki İç Savaş öncesi ve sonrasını kapsayan 15 yıllık bir dönemi birçok farklı karakterin gözünden aktarıyor.
MERHAMET HİKAYELERİ
Senaryosunu Yorgos Lanthimos ve Efthimis Filippou'nun yazdığı "Merhamet Hikayeleri", farklı öyküler anlatan üç parçalı bir masal olarak beyaz perdede yer alacak.
Emma Stone, Margaret Qualley ve Jesse Plemons'un başrollerini paylaştığı film, hayatının kontrolünü ele geçirmeye çalışan çaresiz bir adamı, denizde kaybolan karısının geri döndüğünü ancak farklı biri gibi göründüğünü düşünen bir polis memurunu ve özel yeteneklere sahip birini bulmaya kararlı bir kadını odağına alıyor.
REYHAN
Abbas Rafei'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini üstlendiği İran yapımı "Reyhan", kocası cinayetle suçlanan bir kadının hikayesini konu alıyor.
Filmde Roshanak Gerami, Parivash Javadi, Roya Hosseini ve Ali Or başrolleri paylaştı.