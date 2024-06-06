Bu hafta sinemalarda ne var? İşte vizyona girecek 11 yeni film...
Sinemaseverler bu hafta vizyona girecek filmler ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, 11 yapım izleyiciyle buluşacak. Peki yeni filmlerin konuları ne? Filmlerin başrollerinde hangi yıldız oyuncular var? İşte detaylar...
Hafta sonu yaklaşırken sinema tutkunları vizyona girecek yeni filmleri beklemeye başladı. Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, tam 11 yapım izleyiciyle buluşacak. İşte yeni filmler hakkında bilgiler...
BAD BOYS: YA HEP YA HİÇ
Will Smith, Martin Lawrence ve Vanessa Hudgens'in başrollerini paylaştığı "Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç" aksiyon ve komedi karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.
Bilall Fallah ve Adil El Arbi'nin yönettiği film, Miami'nin artık yaşını almış olan uçarı polis ikilisinin bir tuzak sonucu kaçak konumuna düşmelerini anlatıyor.
HIT MAN
Richard Linklater'ın yönettiği komedi ve aksiyon karışımı "Hit Man"in başrollerini Glen Powell, Adria Arjona, Retta ve Austin Amelio paylaştı.
Film, polis teşkilatında ek iş yapan profesör Gary'nin görev için sahte bir tetikçi kılığına girmesi sonucu yaşadıklarını ele alıyor.
MILLER'İN FAVORİSİ
Jade Halley Bartlett'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Miller'ın Favorisi", bir profesör ile yetenekli öğrencisi arasındaki ilişkiye odaklanıyor.
Martin Freeman ve Jenna Ortega'nın başrollerini paylaştığı filmde, Bashir Salahuddin, Gideon Adlon, Dagmara Dominczyk ve Christine Adams da rol aldı.