Bu hafta sinemalarda ne var? İşte vizyona girecek 11 yeni film...

BAD BOYS: YA HEP YA HİÇ

Will Smith, Martin Lawrence ve Vanessa Hudgens'in başrollerini paylaştığı "Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç" aksiyon ve komedi karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Bilall Fallah ve Adil El Arbi'nin yönettiği film, Miami'nin artık yaşını almış olan uçarı polis ikilisinin bir tuzak sonucu kaçak konumuna düşmelerini anlatıyor.