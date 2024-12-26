Bu hafta vizyonda: Aksiyon, komedi ve korkunun buluştuğu 10 yeni film!

Bu hafta sinemaseverleri 10 yeni film bekliyor! Trt, aksiyon, komedi, korku, gerilim ve animasyon türlerinde oldukça farklı yapımlar vizyona girecek yapımları listeledi. İşte öne çıkanlar:

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Bu hafta vizyonda: Aksiyon, komedi ve korkunun buluştuğu 10 yeni film! - Resim: 1

YENİDEN BAŞLAMAK

Hafızasını kaybetmiş gizemli bir adamın hayatına, bir kağıt toplayıcısının beklenmedik şekilde dahil olmasıyla gelişen hikaye. Eşref Ziya ve Öykü Çelik’in başrollerini üstlendiği filmi Kemal Yıldız yönetiyor. 

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Bu hafta vizyonda: Aksiyon, komedi ve korkunun buluştuğu 10 yeni film! - Resim: 2

EVCİLİK

Nejat İşler ve Öykü Karayel’in başrolünde yer aldığı dram ve gerilim türündeki bu film, sıkıcı bir hayattan kaçan bir çiftin kasabadaki otelinde yaşadıkları olayları anlatıyor.

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Bu hafta vizyonda: Aksiyon, komedi ve korkunun buluştuğu 10 yeni film! - Resim: 3

İNGİLİZ ANAHTARI: RECEP USTA

Onur Atilla ve Nilgün Belgün’ün rol aldığı bu komedi filmi, beceriksiz bir tesisatçının, cinayetle suçlanmasının ardından yaşadığı komik ve yanlış anlaşılmalarla dolu hikayeyi işliyor.

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Bu hafta vizyonda: Aksiyon, komedi ve korkunun buluştuğu 10 yeni film! - Resim: 4

SÜLEYMAN’IN HİKAYESİ

Paris’teki bir sığınmacının, yasal ikamet hakkı için yalnızca iki günü olan dramatik öyküsü anlatılıyor. Film, insanlık hallerine dokunan bir hikaye sunuyor.

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Bu hafta vizyonda: Aksiyon, komedi ve korkunun buluştuğu 10 yeni film! - Resim: 5

LUCKY WINNERS

Piyangoyu kazanan bir grup insanın başına gelen beklenmedik olayları anlatan bu film, şansın ne kadar tehlikeli olabileceğini gözler önüne seriyor.

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Bu hafta vizyonda: Aksiyon, komedi ve korkunun buluştuğu 10 yeni film! - Resim: 6

SU PERİSİ PARTHENOPE

Paolo Sorrentino’nun yönettiği bu film, 1950 doğumlu Parthenope’un Napoli’deki yaşamını beyaz perdeye taşıyor.

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Bu hafta vizyonda: Aksiyon, komedi ve korkunun buluştuğu 10 yeni film! - Resim: 7

RAFADAN TAYFA: KAPADOKYA

Animasyon severler için haftanın favorisi! Rafadan Tayfa ekibi, Kapadokya’da maceraya atılırken, çocuklar için eğlenceli ve öğretici bir hikaye sunuyor.

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Bu hafta vizyonda: Aksiyon, komedi ve korkunun buluştuğu 10 yeni film! - Resim: 8

DEHŞET KAPANI

Bir adamın kanserden iyileşen eşini kutlamak için çıktığı kamp gezisinin korkunç olaylarla birleşen hikayesi.

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Bu hafta vizyonda: Aksiyon, komedi ve korkunun buluştuğu 10 yeni film! - Resim: 9

ÖLÜMLE OYUN

Bir grup arkadaşın, tema parkında ölüm kalım savaşına dönüşen hikayesi.

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Bu hafta vizyonda: Aksiyon, komedi ve korkunun buluştuğu 10 yeni film! - Resim: 10

KILLER INFLUENCE

 Bir influencer’ın tatilinin, gizemli bir yabancının gelişiyle hayatta kalma mücadelesine dönüşmesini konu alıyor.

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