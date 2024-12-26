Bu hafta vizyonda: Aksiyon, komedi ve korkunun buluştuğu 10 yeni film!
Bu hafta sinemaseverleri 10 yeni film bekliyor! Trt, aksiyon, komedi, korku, gerilim ve animasyon türlerinde oldukça farklı yapımlar vizyona girecek yapımları listeledi. İşte öne çıkanlar:
YENİDEN BAŞLAMAK
Hafızasını kaybetmiş gizemli bir adamın hayatına, bir kağıt toplayıcısının beklenmedik şekilde dahil olmasıyla gelişen hikaye. Eşref Ziya ve Öykü Çelik’in başrollerini üstlendiği filmi Kemal Yıldız yönetiyor.
EVCİLİK
Nejat İşler ve Öykü Karayel’in başrolünde yer aldığı dram ve gerilim türündeki bu film, sıkıcı bir hayattan kaçan bir çiftin kasabadaki otelinde yaşadıkları olayları anlatıyor.
İNGİLİZ ANAHTARI: RECEP USTA
Onur Atilla ve Nilgün Belgün’ün rol aldığı bu komedi filmi, beceriksiz bir tesisatçının, cinayetle suçlanmasının ardından yaşadığı komik ve yanlış anlaşılmalarla dolu hikayeyi işliyor.
SÜLEYMAN’IN HİKAYESİ
Paris’teki bir sığınmacının, yasal ikamet hakkı için yalnızca iki günü olan dramatik öyküsü anlatılıyor. Film, insanlık hallerine dokunan bir hikaye sunuyor.
LUCKY WINNERS
Piyangoyu kazanan bir grup insanın başına gelen beklenmedik olayları anlatan bu film, şansın ne kadar tehlikeli olabileceğini gözler önüne seriyor.
SU PERİSİ PARTHENOPE
Paolo Sorrentino’nun yönettiği bu film, 1950 doğumlu Parthenope’un Napoli’deki yaşamını beyaz perdeye taşıyor.
RAFADAN TAYFA: KAPADOKYA
Animasyon severler için haftanın favorisi! Rafadan Tayfa ekibi, Kapadokya’da maceraya atılırken, çocuklar için eğlenceli ve öğretici bir hikaye sunuyor.
DEHŞET KAPANI
Bir adamın kanserden iyileşen eşini kutlamak için çıktığı kamp gezisinin korkunç olaylarla birleşen hikayesi.
ÖLÜMLE OYUN
Bir grup arkadaşın, tema parkında ölüm kalım savaşına dönüşen hikayesi.
KILLER INFLUENCE
Bir influencer’ın tatilinin, gizemli bir yabancının gelişiyle hayatta kalma mücadelesine dönüşmesini konu alıyor.