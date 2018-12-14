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Bu hafta vizyonda

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 6 film vizyona girecek.

Bu hafta vizyonda

2018 Cannes Film Festivali'nde, Belirli Bir Bakış bölümünde "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görülen Sergey Loznitsa'nın "Donbass" adlı filmi Türk izleyicisi ile buluşuyor.

Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron'un Venedik'te Altın Aslan ödülüne layık görülen filmi "Roma", 70'lerin başında Meksiko City'nin Roma adlı bir muhitinde gelişen olayları beyaz perdeye taşıyor.

Murat Toktamışoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı; "Bana Bir Soygun Yaz 2" komedi türünde. Film, yeni bir soygun için bir araya gelen ekibin maceralarını konu alıyor.

"Aşk Bu mu?", hayatı boyunca mücadele etmek durumunda kalan  bir genç erkek ile belli sıkıntılardan uzak hayat süren genç bir kadının hikayesini anlatıyor.

Bir grup arkadaşın hayatlarını tehdit eden sanayici McKerrod'a karşı mücadelesini anlatan "Yılbaşı Sürprizi"ni Richard Elson'ın yönetti.

Peter Ramsey, Bob Persichetti ve Rodney Rothman'ın yönettiği "Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde", animasyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye
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