Bu manzara görenleri kendine hayran bırakıyor! İşte Ortaca sınırları içerisinde yer alan Dalyan kanalı

Bölgedeki muhteşem manzarayı görenlerin aynı manzarayı görmek için tekrar geldiği Dalyan'ı tanıtmak için yapılan çalışmalar olumlu sonuç verdi. Dalyan tarih ve doğa ve turizminin merkezi haline geldi. Ziyaret edenler bir daha gelmek istiyor.

AVRUPA'NIN EN İYİ 10 PLAJ BÖLGELERİNDEN BİRİ OLAN İZTUZU'NA KOMŞU!

Avrupa'nın en iyi 10 plaj bölgelerinden biri olan İztuzu'na komşu olan tabiat ve doğa harikası Dalyan Kanalları son yapılan çevre düzenlemeleri ve kanal temizliğinin ardından pırıl pırıl görüntüsü ve kaya mezarları ile objektiflere böyle yansıdı.

BİRÇOK ENDEMİK BİTKİYE DE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR!

Köyceğiz Gölü'nün sularını denize ulaştıran, göl ayağı olan 10 kilometre uzunluğundaki kanal menderesler çizerek denize ulaşırken, kanal üzerinde yapılan tekne turları bölge halkının da önemli geçim kaynaklarından biri oldu. Türkiye'de ilk korunan alanlardan biri olan Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarındaki bölgede tatlı su balıklarının önemli bir yaşam merkezi olurken aynı zamanda bölge bir çok endemik bitkiye de ev sahipliği yapıyor.

'SEVDAMIZ ORTACA'

Göreve geldikleri günden bu yana bölgenin tanıtımı için ciddi çalışmalara imza attıklarını belirten Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, "Önemli bir emanet olarak gördüğümüz bu doğal güzellikleri gelecek nesle aynı güzellikte aktarabilmek için yoğun bir çalışma içindeyiz. 'Sevdamız Ortaca' sloganı ile sürdürdüğümüz çalışmalar çerçevesinde Dalyan Kanalı'nın korunması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz" dedi.