Bu Müzeleri Ücretsiz Ziyaret Edebilirsiniz! Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Gün Ücretsiz Ziyaret Edebileceğiniz Müzeler!

Cumhuriyetin 100. yılında İstanbul’da ücretsiz giriş yapabileceğiniz müzeler mevcut. İstanbul’da birbirinden güzel birçok müze bulunmakta. Ayrı tarihi yapısı ve hikâyesi olan müzelerin her biri İstanbul’un göz bebeği. Peki, bu müzelerden hangileri ücretsiz? Ücretsiz giriş yapabileceğiniz müzelerin detayları yazımızda!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak müzelerin 100 gün boyunca ücretsiz olacağını açıklamıştı. Bu müzelerin hangi müzeler olduğu ise merak konusu oldu. İşte 100 gün boyunca ücretsiz ziyaret edebileceğiniz müzeler!

Yerebatan Sarnıcı

Uzun süren restorasyonun ardında ziyaretçilerine kapısını açan Yerebatan Sarnıcı’nın yenilenmiş halini mutlaka görmelisiniz. Büyüleyici görkemli yapısıyla İstanbul tarihinin izlerini sürebileceğiniz Yerebatan Sarnıcı, en önemli kültür varlıkları arasında yer almaktadır. Işıklandırması ve mistik havasıyla sizlere farklı bir deneyim kazandıracak Yerebatan Sarnıcını ziyaret etmeden geçmeyin.

Miniatürk Müzesi

Osmanlı ve Türkiye’nin tarihi izlerini içerisinde barındıran ve oldukça gerçekçi eserleri bünyesinde bulunduran Miniatürk’ü mutlaka ziyaret etmelisiniz. Birçok tarihi eserin küçültülerek minyatür modellerini aldığı ve gerçekliğini birebir koruduğu, Türkiye’nin vitrini olarak bilinen Miniatürk görülmeye ve gezilmeye değer bir müze. Türkiye’nin dört bir yanında bulunan birbirinden güzel eserleri gezmiş kadar olacağınız Miniatürk’ü kesinlikle görmelisiniz. Miniatürk içerisinde bulunan, İstanbul model sergisini gezmeyi de unutmayın!

Panorama 1453

Dünyanın ilk ve tek tam panoramik müzesi olan Panorama 1453 kesinlikle görmeniz gereken müzeler arasında. Panorama 1453, İstanbul’un fethini yeniden yaşayabileceğiniz ve kendinizi o dönemlerde hissedeceğiniz tarihin içinde kalan bir müze. Sizde fetih heyecanını yaşayabileceğiniz uzun bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız bu müzeyi mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Şerefiye Sarnıcı

Tarihin, teknolojinin ve sanatın ortak noktada buluştuğu yer Şerefiye Sarnıcını ziyaret etmeyi ihmal etmeyin. Şerefiye Sarnıcı, bin yıllık geçmişiyle İstanbul’un tarihi yarımada içerisinde bulunan en eski su yapılarından biridir. Osmanlı döneminden bu güne tarihi izleri taşıyan bu müzeyi mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Müzelere Ücretsiz Nasıl Giriş Sağlanır?

10 Ocak 2024’e kadar ücretsiz giriş yapabileceğiniz bu müzeleri; saat 09.00 ve 11.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Girişlerinizi 11.00’a kadar yaptırmalısınız. 11.00’a kadar giriş yaptığınız taktirde istediğiniz kadar müze içerisinde kalabiliyorsunuz. Ücretsiz bir giriş yapabilmeniz için giriş saatlerine dikkat etmenizde fayda var.

Biletleri almak için ise; Radar İstanbul app uygulamasını indirip kayıt açmanız gerekiyor. Kayıt açtığınız taktirde ana sayfadaki karekodu okutarak müzeye giriş sağlayabiliyorsunuz. Bir kişinin karekod okutması aile girişi için yeterli olacaktır.

Ayrıca Cumhuriyetin 100. yılına özel Topkapı ve Dolmabahçe Saraylarının tüm bölümlerini 29 Ekim Pazar günü sabah 09.00 ve 19.23 saatleri arasında, kimlik kartınızla ziyaret edebilirsiniz.