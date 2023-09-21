Bu sergiye girmek için saçma zorunluluk var

Britanya’nın başkenti Londra’da Kraliyet Sanat Akademisi’ndeki (Royal Academy of Arts) bir sergiye girmek isteyenler, iki çıplak model arasından sıkışarak geçiyor.

Londra'da Kraliyet Sanat Akademisi’ndeki sergiye girmek isteyenlerin iki çıplak modelin arasından geçmesi, Sırp performans sanatçısı Marina Abramovic’in retrospektif sergisinin bir parçası. Marina Abramovic’in ülkemizde de sergi açan birisi olması nedeniyle oldukça tanındığını söyliyelim.

Marina Abramovic söz konusu performans ilk kez 1977’de Abramovic ve o zamanki ortağı Ulay (Frank Uwe Laysiepen) tarafından sahnelendi. Çift, kapı eşiğinde birbirlerine yakın durarak ziyaretçileri aralarından geçmeye zorladı.

Kraliyet Sanat Akademisi sergi başkanı Andrea Tarsia, iki çıplak modelin arasına girmenin ziyaretçileri ‘çıplaklık, cinsiyet, cinsellik ve arzu arasında bir yüzleşmeye zorladığını’ söyledi. Modellerin arasından geçmek istemeyenler için ayrı bir giriş de bulunuyor.

AYDINLANMA VE RÖNESANS DEĞERLERİYLE ÇELİŞİYOR

Peki, iki çıplak insan arasından bir sergiye girmek sanatsal olarak yenilik, katkı olarak görülebilir mi? Postmodern çağ ve bu çağın sanatsal anlayışı, insanlara yüksek bir estetik düzey sunmaktan çok Andy Warhol’un altını çizdiği “Herkesin 15 dakikalığına ünlü olması” ve ardından unutulması ile Batı’nın olmasa da olur sanatsal koleksiyonuna aday. Absürt, anlaşılmazlık çemberinde debelenen batı, aydınlanma ve rönesans değerleriyle çelişen, üstün görsellik, estetik düzey sunma yerine, sanatın yaratıcı yerine geriye iterek kaçmak anlamına da geliyor.