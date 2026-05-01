'Büklüm Büklüm' ve 'İkimiz Bir Fidanız' şarkılarıyla tanınıyordu: Tülay Özer hayatını kaybetti

1970'li yıllara müzikal çalışmalarıyla damga vuran şarkıcı Tülay Özer hayatını kaybetti.

ZERRİN ÖZER'İN ABLASIYDI

Hayata veda eden Tülay Özer'in kişisel yaşamına dair bilinen en net detaylardan biri aile bağlarıydı. Hayatını kaybeden sanatçı, kendisi gibi müzik camiasının tanınan isimlerinden olan Zerrin Özer'in ablasıydı. İki kardeş, uzun yıllar boyunca müzik dünyasının bilinen figürleri olarak öne çıkıyor.

Sanatçının kariyerinde, onun dinleyiciler tarafından benimsenmesini ve tanınmasını sağlayan başlıca eserler bulunuyor. Bu eserlerin en başında 'Büklüm Büklüm' ve 'İkimiz Bir Fidanız' adlı şarkılar geliyor. Tülay Özer, seslendirdiği bu parçalarla dinleyicilerin hafızasında yer edinmişti.