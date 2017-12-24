Usta ressam Bülent Turan "Dünden Bugüne Pastel ve Yağlı Boya Resim Sergisi"ni sanatseverlerin beğenisine sundu. İstanbul Bindallı Sanatevi'nde açılışı yapılan sergiye ilgi yoğundu.

Dünden Bugüne Bülent Turan resimleri İstanbul Bindallı Sanatevi'nde sergilenmeye başlandı.



Usta ressamın birbirinden güzel eserlerine sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu.



Sergi açılışında sadece görsel şölen yoktu... Müzik ziyafeti de vardı.



Usta ressam, sanat anlayışını ve resimlerinin özelliğini anlattı.



Bülent Turan'ın eserleri 10 Ocak 2018'e kadar Bindallı Sanatevi'nde sergilenmeye devam edecek.







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