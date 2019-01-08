Ses sanatçısı Onur Akay'dan yine acı haber geldi. Akay, usta tiyatrocu Burhan İnce’nin vefat ettiğini duyurdu

Duyurduğu kötü haberler nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’dan yine acı haber geldi. Usta tiyatrocu Burhan İnce’nin vefat ettiğini duyuran Akay, "10 sene merhum Nejat Uygur’la çalışmıştı… Süheyl Uygur ve Behzat Uygur’un hocası sayılırım diyordu… ‘Mahallenin Muhtarları’ndan ‘Çiçek Taksi’ye çok sayıda dizi ve filmde izlediğimiz usta tiyatro ve sinema sanatçısı Burhan İnce’yi kaybettik. 2012 yılında yüz felci geçirmiş ancak sağlığına kavuşmuş ve yeniden sahnelere dönmüştü. Cenazesi bugün öğle namazında Şişli Camii'nden kaldırılacaktır. Mekânı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullanarak İnce’nin Nejat Uygur, Süheyl Uygur ve Behzat Uygur’la yıllar önce çekilmiş fotoğraflarını da paylaştı.



