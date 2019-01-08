banner1002
Cumhurbaşkanlığı'ndan atama kararları
Cumhurbaşkanlığı'ndan atama kararları
Eylemler sonrası flaş karar
Eylemler sonrası flaş karar
Serdar Aziz'den son dakika açıklaması
Serdar Aziz'den son dakika açıklaması
Erdoğan ile Maduro telefonda görüştü
Erdoğan ile Maduro telefonda görüştü

Burhan İnce hayatını kaybetti

Ses sanatçısı Onur Akay'dan yine acı haber geldi. Akay, usta tiyatrocu Burhan İnce’nin vefat ettiğini duyurdu

Burhan İnce hayatını kaybetti

Duyurduğu kötü haberler nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’dan yine acı haber geldi. Usta tiyatrocu Burhan İnce’nin vefat ettiğini duyuran Akay, "10 sene merhum Nejat Uygur’la çalışmıştı… Süheyl Uygur ve Behzat Uygur’un hocası sayılırım diyordu… ‘Mahallenin Muhtarları’ndan ‘Çiçek Taksi’ye çok sayıda dizi ve filmde izlediğimiz usta tiyatro ve sinema sanatçısı Burhan İnce’yi kaybettik. 2012 yılında yüz felci geçirmiş ancak sağlığına kavuşmuş ve yeniden sahnelere dönmüştü. Cenazesi bugün öğle namazında Şişli Camii'nden kaldırılacaktır. Mekânı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullanarak İnce’nin Nejat Uygur, Süheyl Uygur ve Behzat Uygur’la yıllar önce çekilmiş fotoğraflarını da paylaştı.

Etiketler; #burhan ince kimdir #burhan ince
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.