- BDT, "İstanbul Efendisi", "Köprüdeki Adam" ve "Sara'yı Evlendirmek" oyunlarını sahneleyecek

BURSA (AA) - Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT) "İstanbul Efendisi", "Köprüdeki Adam" ve "Sara'yı Evlendirmek" oyunlarını sanatseverler ile buluşturacak.

Musahipzade Celal'in yazdığı, Baki Erdi Mamikoğlu'nun yönettiği "İstanbul Efendisi"nin dekoru Özlem Karabay, giysi tasarımı Funda Çebi, ışık tasarımı Yakup Çartık'a ait.

Aralarında Bora Özkula, Belgin Bilgin, Işıl Öztürk, Cenk Turan ve Salih Salcan'ın da bulunduğu çok sayıda sanatçının rol aldığı oyunda, bütün esnafı kulağından mıhlayan, ipe dizen, falakaya yatıran Müneccimbaşızade İstanbul Kadısı Savleti Efendi'nin, kızı Esma'yı evlendirmeye çalışırken başından geçenler konu ediliyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde (AVP) bugün, yarın ve 13 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de sahnelenecek.

- Köprüdeki Adam



Guy Foissy'nin yazdığı, Olcay Poyraz'ın Türkçe'ye çevirdiği oyunun yönetmenliğini Ezgi Yentürk, ışık tasarımını Ali Karaman, dekor ve kostüm tasarımını da Gözde Yavuz yapıyor.



Kemal Okur, Serap Uluyol Karanfilci ve Sahil Cem Şener'in rol aldığı oyunda, bir gazeteciyle adam arasında yaşananlar ile insana ait "öz" ve onu kuşatarak görünmez hale getiren tüm yanılgılar anlatılıyor.



Oyun, bugün, yarın ve 13 Ocak'ta Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda saat 18.00'de izleyiciyle buluşacak.

- Sara'yı Evlendirmek

Sam Bobrick'in yazdığı, Eylül Aktürk'ün Türkçe'ye çevirdiği ve BDT tarafından sahneye uyarlanan "Sara'yı Evlendirmek" eserini Murat Sarı yönetiyor. Eserin ışık tasarımı Ali Karaman, dekoru Murat Gülmez, kostümleri Funda Çebi, müzikleri de Cem İdiz'e ait.

Demet Oran, Kemal Okur, Arzu Tan Bayraktutan, Nazlı Ceren Argon ve Nurettin Örük'ün rol aldığı oyunda, hayatını kariyerine adamış başarılı avukat Sara'nın, kuzeni Martha tarafından sıra dışı ve biraz da çılgınca yöntemlerle evlendirilme çabası anlatılıyor. Oyunda, aşk ve evlilik kavramları da samimi dille irdeleniyor.

Oyun, AVP Sahnesi'nde 16 ve 17 Ocak'ta 20.00'de seyirciyle buluşacak.

- Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu

Bursa Şehir Tiyatrosu, Nikolay Gogol'un yazdığı, Koray Karasulu'nun Türkçe'ye çevirdiği ve Ertan Akman'ın yönettiği "Evlenme" oyununu sahneleyecek.



Oyunun dekor tasarımını Murat Şimşek, kostüm tasarımını Akın Tezer Tunalı, ışık tasarımını da Zeynel Işık yapıyor. Oyuncu kadrosu 10 kişiden oluşan eserde, çöken soylular sınıfıyla yükselen burjuva sınıfının çatışması eğlenceli bir evlenme hikayesiyle ele alınıyor.



Tayyare Kültür Merkezi'nde (TKM) sergilenen oyun, bugün ve yarın saat 20.00'de, 13 Ocak Cumartesi günü de 14.00'te sahneye konulacak.