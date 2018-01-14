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Bursa'da “39 Basamak“ oyunu sahnelendi

İngiliz oyuncu ve yazar Barlow'un kaleme aldığı oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterdi

Bursa'da “39 Basamak“ oyunu sahnelendi

Bursa'da İngiliz oyuncu ve yazar Patrick Barlow'un yazdığı "39 Basamak" adlı oyun sahnelendi.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde sanatseverler ile buluşan oyunu Mehmet Birkiye yönetti.

Demet Evgar, Engin Hepileri, Bülent Şakrak ve Okan Yalabık'ın da arasında bulunduğu oyuncuların rol aldığı oyun tiyatroseverlerin beğenisini kazandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Okan Yalabık #Mehmet Birkiye #demet evgar #39 Basamak
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