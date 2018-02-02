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Bursa'da “Flütün Büyüsü“ konseri

BBDSO, Viyanalı flüt virtüözü Walter Auer'i ağırladı

Bursa'da “Flütün Büyüsü“ konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Flütün Büyüsü" adlı konserinde Viyanalı flüt virtüözü Walter Auer'i ağırladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, İtalyan orkestra şefi Antonio Pirolli yönetti.

Gecede, Viyana Filarmoni Orkestrası'nın birinci flütçüsü Walter Auer, eserleri bu enstrümanın eşsiz tınısıyla seslendirdi.

Konserde Saverio Mercadante'nin "Mi Minör Flüt Konçertosu" ve Sergei Rahmaninov'un meşhur "1. Senfoni"si BBDSO eşliğinde Bursalı müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Konserin sonunda flüt virtüözü Walter Auer ve şef Antonio Pirolli Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Walter Auer #Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası #Antonio Pirolli #Flütün Büyüsü
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