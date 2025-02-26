“Bursa Sanat Çalıştayı-2025” Sergisi açıldı!

Bursa Büyükşehir Belediyesi üretim, deneyim ve paylaşım olanaklarını çoğaltarak kentte dinamik bir sanat ortamı oluşmasına katkı sağlamak, sanatı toplumun her kesimine ulaştırmak ve Bursa’yı bir sanat merkezi hâline getirerek gelecek nesillere ilham vermek amacıyla Bursa Sanat Çalıştayı | 2025’i hayata geçirdi. 4-12 Şubat 2025 tarihlerini arasında, Mehmet Âkif Ersoy Kültürevi’nde gerçekleşen çalıştay sonunda ortaya çıkan üretimler 13 Şubat’ta açılan sergiyle sanatseverlerle buluştu.

Bursa Sanat Çalıştayı | 2025, sanatçıların özgün üretimlerini destekleme, karşılaşmalar için zemin hazırlayarak kentin sanatsal dinamiklerini harekete geçirme ve Bursa’nın sanat dünyasındaki konumunu güçlendirme amacı taşıyor. Çalıştay, mekân üzerine düşünen, kentsel çevreyi sorunsallaştıran, kentsel dönüşümün insan ve doğa üzerindeki etkilerini irdeleyen sanatçıları bir araya getirerek şehrin güncel meselelerini sanatsal düzlemde görünür kılmayı ve izleyicilerle derin bir diyalog zemini oluşturmayı hedefliyor. Farklı şehirlerden sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek buluşma, Bursa’nın geleceğe dönük sanatsal vizyonunu şekillendirmede önemli bir adım misyonu taşıyor.

Bursa Sanat Çalıştayı | 2025, sanatın yaşamın her alanına nüfuz etmesi gerektiği fikrinden yola çıkıyor. Genç sanatçıların desteklenmesi, sanatsal üretimin teşvik edilmesi ve kültürel dokunun zenginleşmesi etkinliğin temel hedefleri arasında yer alıyor. Çalıştay ekibine; Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri gibi kentte sanat eğitimi alan gençler de dahil edildi ve çalıştay süresince söyleşi, portfolyo değerlendirmesi ve atölyeler gerçekleştirildi.

ÇALIŞTAYDA YER ALAN SANATÇILAR:

Serdar Acar, Ahu Akgün, Deniz Aktaş, Cansu Çakar, Gülşah Çalhan, Arda Diben, Yunus Emre Erdoğan, Barış Gençler, Seydi Murat Koç, İrfan Önürmen, Sezin Türkkaya, Derya Ülker, Burcu Yağcıoğlu, Eda Yıldız.

Çalıştay mekânı Mehmet Âkif Ersoy Kültürevi, konuk sanatçıların hem kenti deneyimleyecekleri hem de sosyo-kültürel yapıyı, kentsel ve doğal çevreyi gözlemleyebilecekleri bir lokasyonda yer alıyor. Sivil mimarlık örneği olan tarihi iki konağın ev sahipliği yaptığı bu yapı; sanatsal çalışmalar, atölyeler, söyleşiler ve kültür buluşmaları mekânı olarak düzenlenip, yeniden işlevlendirildi. Kültürevi yeni yüzüyle ilk defa Bursa Sanat Çalıştayı ile hizmete başlayacak. Milli şairimizin adının yaşatıldığı bu kültürevinde Mehmet Âkif'e ait kitaplar ve onun hakkında yazılan yaklaşık beş yüz tane eserden oluşan koleksiyon, Mehmet Âkif Ersoy Kitaplığı adıyla şehre kazandırıldı. Kültürevi ile birlikte kurulan Kültür Fabrikası altında birçok sanatsal çalışma, atölye, söyleşi ve buluşma bu mekânda gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür Dairesi Başkanlığı şehrin kültürüne ve sanatına katkı sağlayacak birçok proje, etkinlik ve faaliyet sürdürüyor. 2024 Haziran -2025 Haziran dönemini Bursa Nâzım yılı olarak ilan eden Kültür Dairesi Başkanlığı bu kapsamda sergi, sempozyum, söyleşi ve buluşmaların yer aldığı birçok etkinlik gerçekleştiriyor. Fotofest'in bu yıl 14’üncüsü "Şehrin İtirazı" temasıyla, 10 farklı mekânda bir ay boyunca sergi, atölye, söyleşilerle izleyicilerle buluştu. İlki düzenlenen Edebiyat Festivali, “Başlangıçlar” temasıyla her yaştan okuru yazarlarla buluşturdu. Festivalde, gençlerin hayal dünyasına dokunacak çocuk edebiyatı yazarlarından, hayat tecrübelerini paylaşacak deneyimli kalemlere kadar birçok ses bir araya geldi.

Adres:

Mehmet Akif Ersoy Kültürevi

Hocaalizade mah. 2. Rakım sk. No:21 Osmangazi/ Bursa