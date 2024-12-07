Bursa, Zeki Müren’i unutmadı

Türkiye’nin “Sanat Güneşi” Zeki Müren, doğum gününün 93. yıl dönümünde Bursa’da muazzam bir konserle anıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk Eğitim Vakfı (TEV), TSK Mehmetçik Vakfı ve Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, sanatçının mirasını yaşatmak ve anısını onurlandırmak adına büyük bir anlam taşıdı.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen konser, Bursalılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Zeki Müren’in hayranları salona akın ederken, salonu tamamen dolduran izleyiciler, sevgi ve saygılarını bir kez daha gösterdi. Etkinlikte, sanatçının unutulmaz eserleri ve hayatına dair görüntüler de yer aldı. Bu özel gecede Müren’in şarkıları, sahnede büyük bir coşkuyla seslendirildi.

KONSERDE KİMLER SAHNE ALDI?

Geceye TRT İstanbul Radyosu ses sanatçıları Mehsem Özşimşir ve Alp Aslan ile klarnet sanatçısı Tanju Erol da katıldı. Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü sanatçıları ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, bu özel gecede sahne aldı ve Zeki Müren’in eserlerini büyük bir ustalıkla seslendirdi.

Konserde, Zeki Müren’in Fikrimin İnce Gülü, Eskimeyen Dost, Kadifenin Kesesi gibi klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra, Bir Demet Yasemen ve Şimdi Uzaklardasın gibi eserler de seyircilerle birlikte söylendi. Performansları büyük alkış alan İstanbul Radyosu sanatçıları, izleyenlere masal tadında bir konser deneyimi sundu.

“HER ZAMAN BİZİMLE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, video konferansla etkinliğe katıldı ve Zeki Müren’in Bursa için ne denli önemli bir değer olduğunu vurguladı. Bozbey, “Zeki Müren, zarafeti, sanatı ve insani değerleriyle gerçek bir ilham kaynağıydı. Onun sesi, yalnızca kulaklarımıza değil, kalplerimize de dokundu. Her eserinde bize aşkı, hüznü ve insanlığın derinliklerini hissettirdi” dedi.

Başkan Bozbey, Bursa’nın en önemli sanatçılarından biri olan Zeki Müren’i sevgiyle anarak, “Zeki Müren’in ölümsüz eserleri, bizimle her zaman yaşamaya devam edecek” şeklinde sözlerini tamamladı.

Konserin sonunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sinan Nergiz tarafından sanatçılara günün anısına çiçek takdim edildi. Katılımcılar, geceyi Zeki Müren’in eserleri eşliğinde duygusal bir atmosferde sonlandırırken, bir kez daha büyük sanatçıyı sevgi ve saygıyla andılar.