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Bursa'da "Devrim Erbil Sempozyumu" düzenlendi

Bursa'da "Devrim Erbil Sempozyumu" düzenlendi. Etkinlikte, ressam Erbil'in 60 yıllık sanat ve akademik hayatı ele alındı.

Bursa'da "Devrim Erbil Sempozyumu" düzenlendi

Türk resim sanatında soyut anlatımın en güçlü isimlerinden biri olan Devrim Erbil'in 80'inci yaşına özel sempozyum düzenledi.

Resmin şairi için düzenlenen sempozyumda, usta sanatçının, Türk sanatına sunduğu katkılar ele alındı.

Bursa Nilüfer Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan etkinliğe çok sayıda akademisyen, sanat eleştirmeni ve sanat tarihçisi katıldı.

80'nin üstünde sergi açan Erbil, yüzlerce sanatçı yetiştirdi.

Kitap haline getirilecek olan sempozyumda "Devrim Erbil 80 Yaşında" belgeseli de izletildi.

1959 yılında akedemik eğitimini tamamlayan sanatçı, çeşitli üniversitelerde bölüm başkanlığı ve dekanlık yaptı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #bursa
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