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Büyük BİRESKU Türkiye sergileri

50 bin üyesi olan Birleşmiş Ressamlar Kulübü'nün 9'uncu sergisi, Ankara Zafer Sanat Galerisi'nde sanatseverlere kapılarını açtı. Türkiye'nin dört bir yanından sanatçıların katıldığı sergide yaklaşık 280 eser yer alıyor. Serginin açılışını ise çocuk istismarı ve şiddetine dikkat çekmek amacıyla çocuklar yaptı

Büyük BİRESKU Türkiye sergileri

Birleşmiş Ressamlar Kulübü  9'uncu sergisi, Ankara Zafer Sanat Galerisi'nde başladı.

Yaklaşık 280 resim tablosunun yer aldığı sergiye başkentli sanatseverlerin katılım da yoğun oldu.

"Büyük BİREKSU Türkiye Sergileri" isimli serginin açılışını çocukların yapması ise dikkat çekti. Serginin düzenleyicilerinden Mehmet Nuri İleri çocuk istismarına değindi.

Açılıştan sonra ise mini bir konser düzenlendi.

Sergi, 14 Mayıs'a kadar sanatseverlere açık olacak.

HABER-KAMERA: AYDIN GERGİN
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #biresku
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