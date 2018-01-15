ANKARA (AA) - Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince (APAM), Ankara'da "Büyük Endonezya" adlı resim sergisi açıldı.

Ankara Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi'ndeki (ANKÜSEV) serginin açılışına Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Wardana, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, APAM Müdürü Prof. Dr. Merthan Dündar, eserleri yapan İbrahim Altun'un yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Wardana, APAM'a katkılarından dolayı teşekkür etti, özellikle resimlerinden dolayı İbrahim Altun'u kutladı.

Altun'un Endonezya'nın çeşitli bölgelerini gezdikten sonra bu eserleri ortaya koyduğunu belirten Wardana, sanatçının çalışmalarına devam etmesini umduğunu söyledi.

Wardana, Endonezya'nın 14 bin adaya sahip olduğunun ve 250 milyonu aşkın nüfusuyla büyük bir potansiyeli barındırdığının altını çizdi.

Rektör Prof. Dr. İbiş ise Ankara Üniversitesinin dünyanın farklı bölgeleriyle ilişkileri olan güçlü bir üniversite olduğunu, Latin Amerika'dan Uzak Doğuya ve Afrika'ya kadar çeşitli kurumlarla temas halinde olduklarını vurguladı.

Serginin APAM'ın ilk organizasyonu olduğunu hatırlatan Prof. Dr. İbiş, Endonezya'nın çeşitliliğe ve renkliliğe sahip bir ülke olmasının sergiyi daha anlamlı hale getirdiğini sözlerine ekledi.

Sergi 15-19 Ocak arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.























