20'inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali başladı. Festivalde barış ve kardeşlik mesajları yükseldi.

71 ülke barış ve kardeşlik festivalinde Türk müzikleriyle halaylar çekti.Işık ve havai fişek gösterileri ile barış mesajları verildi...Büyükçekmece Belediyesi tarafından "Sevgi Birbirimize, Barış Hepimize" sloganıyl yapılan 20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali başladı.Kültür Park’ta yapılan açılışa 71 ülkeden bin 400 sanatçı katıldı. Katılımcılar ellerinde ülkelerinin bayraklarıyla birlikte Mimar Sinan Köprüsü’nden geçti.Oldukça renkli görüntülerin oluştuğu festivalde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tüm dünyadan gelen misafirlerle tek tek ilgilendi.Festival 3 Ağustos'a kadar sürecek.