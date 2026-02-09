Cake grubunun gitaristi Greg Brown hayatını kaybetti

Kaliforniyalı müzik grubu Cake, gitarist Greg Brown'ın vefat ettiğini kamuoyuna duyurdu. Brown'ın kısa süren bir hastalık neticesinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Greg Brown, Cake'in müzikal sesinin ve kimliğinin gelişiminde temel bir rol oynadı. Grubun yayınladığı açıklamada, Brown'ın etkisi şu sözlerle vurgulandı: "Greg, Cake'in erken dönem gelişiminin ve sesinin ayrılmaz bir parçasıydı. Yaratıcı katkıları muazzamdı; varlığı unutulmayacak."

Brown, grubu 1991 yılında vokalist John McCrea, trompetçi Vince DiFiore, davulcu Frank French ve basçı Shon Meckfessel ile birlikte kurdu. Başarılı müzisyen, Cake'in 1994 tarihli ilk albümü "Motorcade of Generosity" ve 1996 tarihli devam albümü "Fashion Nugget"ta performans sergiledi. Brown, özellikle ikinci albümde yer alan ve grubun en büyük hiti olan "The Distance" şarkısının yazarı olarak kayıtlara geçti. Gitarist, üçüncü albümün yayınlanmasından kısa bir süre önce gruptan ayrılarak kariyerine yeni bir yön verdi. Deathray grubunu kuran Brown, bu projenin ilk albümünü 2000 yılında piyasaya sürdü. Deathray, sonraki on yıl boyunca Brown'ın ana odak noktası oldu.