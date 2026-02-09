Cake grubunun gitaristi Greg Brown hayatını kaybetti

Müzik dünyası, Cake grubunun kurucu üyelerinden gelen üzücü haberle sarsıldı. Unutulmaz eserlere imza atan ünlü ismin vedası, hayranlarını yasa boğdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cake grubunun gitaristi Greg Brown hayatını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

Kaliforniyalı müzik grubu Cake, gitarist Greg Brown'ın vefat ettiğini kamuoyuna duyurdu. Brown'ın kısa süren bir hastalık neticesinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Greg Brown, Cake'in müzikal sesinin ve kimliğinin gelişiminde temel bir rol oynadı. Grubun yayınladığı açıklamada, Brown'ın etkisi şu sözlerle vurgulandı: "Greg, Cake'in erken dönem gelişiminin ve sesinin ayrılmaz bir parçasıydı. Yaratıcı katkıları muazzamdı; varlığı unutulmayacak."

Brown, grubu 1991 yılında vokalist John McCrea, trompetçi Vince DiFiore, davulcu Frank French ve basçı Shon Meckfessel ile birlikte kurdu. Başarılı müzisyen, Cake'in 1994 tarihli ilk albümü "Motorcade of Generosity" ve 1996 tarihli devam albümü "Fashion Nugget"ta performans sergiledi. Brown, özellikle ikinci albümde yer alan ve grubun en büyük hiti olan "The Distance" şarkısının yazarı olarak kayıtlara geçti. Gitarist, üçüncü albümün yayınlanmasından kısa bir süre önce gruptan ayrılarak kariyerine yeni bir yön verdi. Deathray grubunu kuran Brown, bu projenin ilk albümünü 2000 yılında piyasaya sürdü. Deathray, sonraki on yıl boyunca Brown'ın ana odak noktası oldu.

Aydın'da kan donduran olay: Yaşlı çift evlerinde katledildiAydın'da kan donduran olay: Yaşlı çift evlerinde katledildiYurt
14 yaşında öldürülen Mattia Ahmet vefatının 1. yılında anıldı: "Acımız hiç dinmiyor"14 yaşında öldürülen Mattia Ahmet vefatının 1. yılında anıldı: "Acımız hiç dinmiyor"Gündem
Günün Manşetleri
Bakan Yumaklı Kahramanmaraş'ta konuştu
Erman Toroğlu hakkında soruşturma
Kanatlı eti ihracatı durduruldu
Avukatların gelir beyanları mercek altında
Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu
Zehir tacirlerine geçit yok!
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Eber Gölü artık "Kayık Mezarlığı"
Şans oyunları yasağı başlıyor
2 ilde sarı kod: Kar ve sağanak geliyor
Çok Okunanlar
BİM 10 Şubat 2026 aktüel kataloğu yayınlandı BİM 10 Şubat 2026 aktüel kataloğu yayınlandı
Hangi banka ne kadar veriyor? Hangi banka ne kadar veriyor?
Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum
Gazete manşetleri 9 Şubat Pazartesi Gazete manşetleri 9 Şubat Pazartesi
Yurtta hava nasıl olacak? Yurtta hava nasıl olacak?