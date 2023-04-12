'Çakırağa Konağı'nda geri sayım

Osmanlı sivil mimarisinin en seçkin örneklerinden

Avrupa'dan malzeme ve usta getirildi. Mimaride doğu ve batı tarzı birleşti. Ortaya Osmanlı sivil mimarisinin en seçkin örneklerinden biri çıktı.

3 katlı konak, dönemin gündelik yaşamına da ışık tutuyor.