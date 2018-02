"Gerek Ordu'dan gerekse il dışından bölgeye gelen vatandaşlarımız hoşça vakit geçiriyor"

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatilinde yoğunluk yaşandı.



Kayak Federasyonunca işletilen Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde çocuklar kızakla kayarken, yetişkinler ise snowboard ve kayak yaparak karın tadını çıkarttı.



Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 Ocak'ta sezon açılışı gerçekleştirilen kayak merkezine ilginin her geçen gün arttığını söyledi.



Kaya, özellikle okulların yarıyıl tatiline girmesiyle kayak merkezine yoğun ilgi olduğunu aktardı. Kaya, en fazla yoğunluğun ise hafta sonları yaşandığını dile getirdi.



Sabah erken saatlerde yaylaya çıkan ailelerin gün boyunca kayak yapma imkanı bulduğunu belirten Kaya, "Gerek Ordu'dan gerekse il dışından gelen vatandaşlarımız hoşça vakit geçiriyor. İsteyen vatandaşlarımız kızakla ya da uzmanlar nezaretinde kayak takımlarını kullanarak karda kaymanın keyfini çıkartıyor." dedi.



Kaya, bazı kişilerin de aileleriyle kar üzerinde mangal yakararak tatilin keyfini çıkardığını ifade ederek, "Bölgeye gelen vatandaşlarımıza her türlü imkanı sunmaya çalışıyoruz. Ayrıca il dışından gelen ya da burada konaklamak isteyen misafirlerimiz için otellerimiz mevcuttur. Tüm kayakseverleri bu eşsiz manzara karşısında kayak yapmaya bekliyoruz." diye konuştu.



Başka bölgelerde sunulan tüm imkanların Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde de tatilcilere sunulduğuna işaret eden Kaya, dört kişilik bir ailenin çok uygun fiyata burada tatilini geçirebileceğini, tatilcilerin rahat etmesi için her türlü imkanı sunmaya hazır olduklarını kaydetti.



Ziyaretçilerden Semiha Eser ise güzel havada eşsiz manzaraya karşı kayak yapmanın keyfini yaşadıklarını belirterek, herkesi Çambaşı Kayak Merkezi'ne davet etti.



Aysel Türkyılmaz ise Trabzon'dan geldiğini ve Çambaşı'nı çok beğendiğini vurgulayarak, "Burası mükemmel bir yer. İmkanı olan herkes Çambaşı Yaylası'na gelerek güzel bir tatil geçirebilir." dedi.