Çanakkale, beşinci kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı durağı Çanakkale'de dokuz gün sürecek kültür, sanat ve gastronomi maratonu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın katılımıyla Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar Binası'nda gerçekleştirilen açılış programıyla başladı.

Beşinci kez festival coşkusunu yaşayan kent, Troya'dan Çanakkale Savaşları'na uzanan tarihî mirasını konserlerden sergilere, tiyatrodan atölyelere uzanan yüzlerce etkinlikle buluşturacak. Türkiye'nin sevilen sanatçıları festival sahnelerinde müzik şöleni yaşatırken, 52 Lezzet Noktası da Çanakkale'nin zengin mutfak kültürünü ziyaretçilerin keşfine sunacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivale beşinci kez ev sahipliği yapan Çanakkale'deki açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın yanı sıra Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Yeni Parti Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

"TROYA VE ÇANAKKALE SAVAŞLARI AYNI COĞRAFYADA BULUŞUYOR"

Festivalin açılışında konuşan Gökhan Yazgı, Çanakkale'nin binlerce yıl önce Troya Savaşları'yla destanlara konu olduğunu, binlerce yıl sonra ise Çanakkale Savaşları'yla dünya tarihinin en önemli mücadelelerinden birine sahne olduğunu söyledi. Çanakkale'nin, insanlık tarihinin farklı dönemlerini aynı coğrafyada ve ortak bir hafızada buluşturan eşsiz bir kültür şehri olduğunu vurgulayan Yazgı, şunları söyledi: "Bizler de bu eşsiz mirası korumayı, yaşatmayı ve dünyaya tanıtmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu anlayışla, 14 Haziran'da Roma'nın kalbindeki Kolezyum'da açılan ve 18 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek 'Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri, Hikâyeleri' sergisinde, 19 müzemizden 200'ü aşkın eseri uluslararası izleyiciyle buluşturuyoruz."

Yazgı, bir şehrin kültürel mirasını dünyaya tanıtmak kadar o mirası korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın da önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, bu topraklarda vatan için canlarını feda eden kahramanların aziz hatırasına sahip çıkmanın bir vefa borcu olduğunu söyledi. Bu anlayışın bir tezahürü olarak kurulan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının, şehitliklerden tabyalara, müzelerden anıtlara kadar bu eşsiz mirası korumak, ihya etmek ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürdüğünü belirten Yazgı, "Çünkü burada yapılan her çalışma yalnızca bir tarihî mekânı korumak değil; ecdadımıza duyduğumuz vefayı yaşatmak ve Çanakkale ruhunu gelecek nesillere emanet etmektir. Bugün Tarihi Alan, bu anlayışla milletimizin hafızasında ve gönlünde müstesna bir yere sahip olan canlı bir tarih alanı hâline gelmiştir" dedi.

"ÇANAKKALE MUTFAĞINI YAKINDAN TANIMA FIRSATI SUNUYORUZ"

Yazgı, festivalin Çanakkale'nin lezzetlerini keşfetmenin yanı sıra kentin gastronomi kültürünün konuşulacağı, paylaşılacağı ve geleceğe taşınacağı önemli buluşmalara da ev sahipliği yapacağını söyledi. Bir şehri tanımanın en güzel yollarından birinin o şehrin sofrasına ortak olmak olduğunu belirten Yazgı, festival kapsamında danışma kurulu tarafından belirlenen 52 Lezzet Noktası ve gastronomi etkinlikleriyle ziyaretçilere Çanakkale mutfağını yakından tanıma fırsatı sunacaklarını dile getirdi. Ziyaretçilere Çanakkale'nin peynirini, sardalyasını, keşkeğini, peynir helvasını, zeytinyağlılarını ve eşsiz yöresel lezzetlerini tatmadan şehirden ayrılmamalarını da özellikle tavsiye etti.

"ÇANAKKALE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ GURUR VERİCİ BİR ETKİNLİK"

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ise festivalin kentin kültür ve sanat hayatının önemli bir parçası hâline geldiğine dikkat çekti. Toraman şöyle konuştu: "Çanakkale Kültür Yolu Festivali artık şehrimiz için önemli bir marka. Ulusal ve uluslararası alanda dikkat çeken, gurur verici bir organizasyona dönüşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Dokuz gün boyunca gerçekleştirilecek kültür, sanat ve gastronomi etkinlikleri hem Çanakkaleli hemşehrilerimiz hem de kentimizi ziyaret edecek misafirlerimiz için önemli bir fırsat sunacak. Festivalin Çanakkale'nin kültürünü, sanatını, tarihini ve gastronomisini daha geniş kitlelere tanıtmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Vatandaşlarımızın festivale gösterdiği ilgi ve güçlü sahiplenme de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bu değerli organizasyonun hayata geçirilmesinde başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere Bakan Yardımcımıza, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığımıza, ilgili kurum ve kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Açılış programının ardından protokol üyeleri, Anadolu Hamidiye Tabyası'nda festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak "Yaşayan Miras: Çanakkale Sergisi"ni ziyaret etti.

ÇANAKKALE'DE KONSERLER MÜZİK ŞÖLENİ YAŞATACAK

Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek ücretsiz konserlerde Türkiye'nin sevilen sanatçıları dokuz gün boyunca müzikseverlerle buluşacak. Festivalin konser programında Ceza, Kıraç, Bengü, Oğuzhan Koç, Özcan Deniz, Simge, Sefo, Gökhan Türkmen ve Bayhan sahne alacak.

Festival boyunca sergiler, tiyatro gösterileri, sempozyumlar, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler, FotoMaraton etkinlikleri ve çocuk programları da kentin farklı noktalarında ziyaretçilerle buluşacak. Çanakkale Kültür Yolu Festivali, 6 Eylül'e kadar kentin tarihî mekânlarından kültür sanat merkezlerine uzanan zengin programıyla Çanakkalelileri ve kenti ziyaret eden misafirleri ağırlamaya devam edecek.