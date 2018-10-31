Çankırı'da Hititler döneminden kalan bir tuz mağarasına gideceğiz şimdi. Yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen bir eşek cesedinin çürümeden durması ziyaretçileri şaşırtıyor.

Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen mağara ziyaretçi akınına uğruyor.



Mağarada, Hititler döneminden beri tuz üretiliyor.



Yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen ve çürümeden duran eşek cesedi ve tavşan cesedini ziyaretçiler hayretle izliyor.



1978 yılına kadar çürümeden duran eşek bir başka müzeye götürülünce doğal ortamından ayrılmış oldu. Çürümenin hızlandığı görülünce tekrar mağaraya getirildi. Tavşanın tüyleriyse de dökülmeden kalabildi.



Çankırı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ethem Yenigürbüz,mağarayı kültür ve sağlık turizmine açmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



Ziyaretçilerden Muhammed Sait Koçgöz de çocukken gördüğü eşeği aynı şekilde bulunca, mağaranın mutlaka görülmesi gerektiğini belirtti.



ulusal.com.tr