Cannes Film Festivali’nde üç ortak TRT yapımı film altın palmiye için yarışacak

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, kurumun sinema alanındaki küresel vizyonunu vurgulayarak, dünyaca ünlü üç yönetmenin projelerinin ana yarışma kategorisinde yer almasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kurumdan yapılan açıklamada, uluslararası ortak yapım stratejisi çerçevesinde desteklenen bu eserlerin, festivalin en üst düzey kategorisinde Türkiye’yi ve TRT’yi temsil edeceği kaydedildi.

FARHADİ’NİN ‘PARALEL MASALLAR’I YILDIZ KADROSUYLA CANNES’DA

Daha önce "Bir Ayrılık" ve "Satıcı" filmleriyle iki kez Oscar kazanan İranlı yönetmen Asghar Farhadi, TRT ortak yapımı "Parallel Tales" (Paralel Masallar) ile festivale katılıyor. Fransa, İtalya, Türkiye, Belçika ve ABD ortaklığında çekilen film, Isabelle Huppert, Vincent Cassel ve Catherine Deneuve gibi Fransız sinemasının efsane isimlerini bir araya getiriyor. Film, yeni romanı için komşularını gözetlemeye başlayan bir yazarın, gerçekle kurgu arasında giderek silikleşen dünyasını konu alıyor.

HAMAGUCHİ VE ZVYAGİNTSEV’DEN ORTAKLIKLAR

"Drive My Car" filmiyle küresel başarı yakalayan Japon yönetmen Ryusuke Hamaguchi’nin TRT ortak yapımı "All of a Sudden" (Bir Anda) isimli eseri, Paris ile Kyoto arasında geçen etkileyici bir dönüşüm hikayesine odaklanıyor. Fransa, Japonya, Türkiye, Almanya ve Belçika iş birliğiyle hayata geçirilen yapım, bir huzurevi yöneticisinin "Humanitude" tedavi yöntemi üzerinden yaşadığı hayat sorgulamasını işliyor.

Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev’in imzasını taşıyan "Minotaur" ise, 12 Punto 2025’te aldığı "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü"nün ardından dünya prömiyerini Cannes’da yapıyor. Rus iş insanı Gleb’in kişisel ve küresel krizlerle sarsılan hayatındaki ahlaki çöküşü anlatan suç ve gerilim türündeki yapım, Fransa, Almanya, Türkiye ve Letonya ortaklığıyla beyaz perdeye taşındı.

Cannes Film Festivali'nin sonuçları 23 Mayıs gecesi düzenlenecek ödül töreniyle netlik kazanacak. TRT’nin ortak yapımcı olarak yer aldığı bu üç yapım, festivalin en büyük ödülü olan Altın Palmiye (Palme d'Or) adayları arasında yer alıyor.