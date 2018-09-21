Dünyaca ünlü şarkıcı Cecilia Krull, konser vermek için ilk kez Türkiye'ye geldi. Cecilia İstanbul'daki konserleri öncesinde de Ulusal Kanal'a sıcak bir röportaj verdi.

Dünya çapında ünlü sanatçı ve besteci Cecilia Krull, ilk konseri için İstanbul'da.İzleyicileri ekrana kilitleyen popüler dizi La Casa De Papel’de seslendirdiği “My Life Is Going On” şarkısıyla tanındı Cecilia Krull.Ancak bu noktaya geleceğini kendi de düşünememişti.Ülkemiz hakkında düşüncelerini de Ulusal Kanal'a anlattı Cecilia.Cecilia, Pop, Groove ve Soul gibi farklı müzik tarzlarında da şarkılar seslendiriyor. Bugüne kadar İspanya, Fransa, İsveç, Cezayir gibi ülkelerde sahne aldı birçok prestijli festivalde performanslar sergiledi.Cecilia Krull, 21 - 22 Eylül tarihlerinde Salon IKSV’de İstanbullu hayranlarıyla ilk kez buluşacak.Cecilia Krull, 21 - 22 Eylül tarihlerinde Salon IKSV’de İstanbullu hayranlarıyla ilk kez buluştu. Konsere ilgi yoğundu.