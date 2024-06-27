Celal Karaca Sanat Hayatı’nda

Celal Karaca ile programda 10. yıldır yayınlanan Edebiyat Nöbeti Dergisi’nin yaşadığı zorluklar temelinde Anadolu'da edebiyat dergiciliği irdeleniyor. Celal Karaca’nın yazarlığının ele aldığı bölümde söyleşi yaptığı Attilâ İlhan’dan Vedat Günyol’a edebiyat dünyasından adlar yanında Rasih Nuri İleri gibi siyasal figürler de anılıyor.

Sanat Hayatı, Ulusal Kanal’da Cumartesi günleri saat 16:00’da yayınlanıyor. Celal Karaca’nın konuk olduğu bölüm 29 Haziran 2024’te ekrana gelecek.