Celal Şengör'ün "mutlaka okuyun" dediği kitaplar
Yapısal yer bilimi ve tektonik dallarındaki çalışmaları ile tanınan ünlü yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı programlarda sık sık kitap tavsiyesi yapıyor. İşte Şengör'ün tavsiye ettiği 20 kitap.
1. PARLAMENTER BESTEKARLAR - YILMAZ KARAKOYUNLU
Parlamenter Bestekarlar, Dr. Yılmaz karakoyunlu tarafından kaleme alınmıştır. Kitap 1999 yılında Tbmm Kültür, Sanat Ve Yayın Kurulu Yayın tarafından [ANKARA] yayınlanmıştır. Parlamenter Bestekarlar adlı eser Türkçe dilindedir.
2. BİR DEHANIN ROMANI GOETHE - HASAN ÂLİ YÜCEL
Alman edebiyatının en önemli yazarlarından Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) Hasan Âli Yücel’in sadece sanatçı olarak değil, insan olarak da hayranlık duyduğu bir şahsiyetti. Büyük yazar Genç Werther’in Acıları, Roma Ağıtları, Faust, Şiir ve Hakikat gibi edebi ününü pekiştiren anıtsal eserlerinin yanı sıra bilimsel araştırmaları ve yaşamıyla da her dönemde büyük ilgi gördü, pek çok dilde yaşamöyküleri yazılıp yayımlandı.
3. MANTIK DERSLERİ - HASAN ÂLİ YÜCEL
Mantık Dersleri, lise 3 sınıflarında MEB tarafından ders kitabı olarak belirlenmiştir.
4. NUTUK - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Nutuk, yazıldığı dönemde Cumhur Reisi ve Cumhuriyet Halk Fırkası Umumi Reisi olan Gazi Mustafa Kemal'in 15-20 Ekim 1927 tarihlerinde, 1919'dan 1927'ye dek kendisinin ve silah arkadaşlarının faaliyetlerini özetlediği konuşmasının metnidir.