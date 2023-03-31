Celal Şengör'ün okunmasını tavsiye ettiği kitaplar
Televizyonlarda ve röportajlarında kitap tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Celal Şengör'ün vatandaşlara okumalarını önerdiği kitapları listeledik.
Prof. Dr. Celal Şengör'ün okunmasını tavsiye ettiği kitaplar...
1- Bir Dehanın Romanı Goethe - Hasan Âli Yücel
2- Parlamenter Bestekarlar - Yılmaz Karakoyunlu
3- Mantık Dersleri - Hasan Âli Yücel
4- Nutuk - Mustafa Kemal Atatürk
5- Cyrano de Bergerac - Edmond Rostand
6- Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar - Mehmet Fuad Köprülü
7- Büyük Osmanlı Tarihi - Joseph von Hammer
8- Kırım Hanlığı Tarihi - Joseph von Hammer
9- Devleti Aliyye (5 Cilt) - Halil İnalcık
10- Fatih Sultan Mehmet Han - Halil İnalcık
11- Kurtuluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı - Halil İnalcık
12- Türklerin Tarihi 1-2 - İlber Ortaylı