Cem Yılmaz müjdeyi duyurdu: Efsane serinin yeni filmi yolda
Cem Yılmaz müjdeyi duyurdu. Cem Yılmaz'ın filmlerini sevenler dikkat! Yeni bir devam filmi geliyor...
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Hazır cevaplılığıyla, yaptığı filmlerle büyük beğeni toplayan Cem Yılmaz müjdeyi verdi.
Haberi duyanlar "Bir cisim mi yaklaşıyor efendim?" dedi.
İlk film olan G.O.R.A.'nın vizyon tarihinin üstünden tam da 20 yıl geçtikten sonra Cem Yılmaz'dan harika bir haber geldi!
Daha fazla bekleyemeyeceğini açıklayan Cem Yılmaz GORA 4 GORA'yı duyurdu.