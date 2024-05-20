Cem Yılmaz müjdeyi duyurdu: Efsane serinin yeni filmi yolda

Cem Yılmaz müjdeyi duyurdu. Cem Yılmaz'ın filmlerini sevenler dikkat! Yeni bir devam filmi geliyor...

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Editör: Yağmur Biçen
Cem Yılmaz müjdeyi duyurdu: Efsane serinin yeni filmi yolda - Resim: 1

Hazır cevaplılığıyla, yaptığı filmlerle büyük beğeni toplayan Cem Yılmaz müjdeyi verdi.

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Cem Yılmaz müjdeyi duyurdu: Efsane serinin yeni filmi yolda - Resim: 2

Haberi duyanlar "Bir cisim mi yaklaşıyor efendim?" dedi.

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Cem Yılmaz müjdeyi duyurdu: Efsane serinin yeni filmi yolda - Resim: 3

İlk film olan G.O.R.A.'nın vizyon tarihinin üstünden tam da 20 yıl geçtikten sonra Cem Yılmaz'dan harika bir haber geldi!

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Cem Yılmaz müjdeyi duyurdu: Efsane serinin yeni filmi yolda - Resim: 4

Daha fazla bekleyemeyeceğini açıklayan Cem Yılmaz GORA 4 GORA'yı duyurdu.

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