Cem Yılmaz, uzun süredir ara verdiği stand up gösterilerine yeniden başlıyor.
Milliyet Gazetesi'nden Ali Eyüboğlu’na konuşan ünlü komedyen, yeni gösterisinin mart ayında başlayacağının müjdesini verdi.
'Arif V 216'nın çok vaktini aldığını belirten Cem Yılamz, "Yeni stand up kafamda oluştu. Sanıyorum en geç mart ayı gibi başlarım" dedi.
ulusal.com.tr
'Arif V 216' filmiyle gündemde olan Cem Yılmaz, yeni stand up gösterisinin kafasında şekillendiğini belirtirken, tarih de verdi.
Cem Yılmaz, uzun süredir ara verdiği stand up gösterilerine yeniden başlıyor.
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