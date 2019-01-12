Türk edebiyatının usta ismi, aydınlıkçı şair Cemal Süreya, ölümünün 29'uncu yılında dostları ve mesai arkadaşları tarafından anıldı. Erkan Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma gecesinde aydınlıkçı dostaları Süreya'yı anlatı, şiirlerini okudu.

"Uzatmış ay aydınlık karanlığıma

Nerden uzatmışsa tenha boynunu... "



Dizelerinde anlattığı gibi uzatmıştı boynunu Cemal Süreya karanlığımızı anlatmak için. Çünkü ser verip sır vermeyen devrimciydi.



Edibayatın, şiirlerin ustası aydınlıkçı Cemal Süreya aramızdan ayrılalı 29 yıl oldu. Dostları ve mücadele arkadaşları onu anmak için toplandı.



Cemal Süreya'yı 2000’e Doğru dergisi ve Aydınlık gazetesinde bilikte çalıştığı, aynı odayı paylaştığı mesai arkadaşları anlattı.



Erkan Yücel Kültür Merkezi'ndeki anma gecesinde Mehmet Aydın, Cemal Süreya şiileri seslendirdi.



Şairin şiirlerini besteleyen Cemal Karakuş da Cemal Süreya şiirlerini yorumladı.





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