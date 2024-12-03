Cenevre'de Türk Kahvesi rüzgarı

Türk kahvesi, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü vesilesiyle İsviçre'nin Cenevre kantonunda büyük bir etkinlikle tanıtıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cenevre'de Türk Kahvesi rüzgarı
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Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun girişimiyle, Türk kahvesi 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamında İsviçre'nin Cenevre kantonunda tanıtıldı. Türk Hava Yolları (THY), Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği ile Mutfak Sanatları Akademisi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikler, Cenevre'de büyük ilgi gördü.

Sabah saatlerinde Cenevre'deki bir otelde düzenlenen ilk etkinliğe, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, THY Cenevre Müdürü Hüseyin Avni Gümrükçüoğlu, Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Osman Serim ve İsviçre'nin batısındaki kahve sektörünün temsilcileri ile gazeteciler katıldı. Etkinlikte, Osman Serim Türk kahvesi hakkında detaylı bir sunum yaptı. Etkinliğin ilk adımı konuklara Türk kahvesi ve lokum ikram edilerek, kahve falı bakılmasıyla sona erdi.

ÖĞRENCİLERE TÜRK KAHVESİ PİŞİRME YÖNTEMLERİ ÖĞRETİLDİ

Öğleden sonra ise etkinlik, Cenevre'nin prestijli otelcilik, turizm ve gastronomi okulu olan "Ecole Hoteliere de Geneve"de devam etti. Burada öğrencilere Türk kahvesi hakkında bilgi verildi. Programın açılışında okul direktörü Suzanne Welle ve Başkonsolos Özkan birer selamlama konuşması yaptı. Serim, etkinlikte de katılımcılara Türk kahvesi kültürünü anlattı. Sunumun ardından öğrencilere Türk kahvesi ve lokum ikram edilirken, Türk kahvesi pişirme yöntemleri de uygulamalı olarak gösterildi.

5 ARALIK DÜNYA TÜRK KAHVESİ GÜNÜ

Türk kahvesi, 5 Aralık 2013 tarihinde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı ve her yıl 5 Aralık günü Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanmaya başlandı. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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