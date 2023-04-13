Çepni Dernekleri 14 Nisan 2023 Cuma günü iftarda bir araya geliyor.
İzmir Çepni Boyu Derneği ve İzmir'de yer alan Trabzon Şalpazarılılar Derneği'nin ortak düzenlediği iftar buluşması 14 Nisan 2023 Cuma günü İzmir Bayraklı'da iftarda bir araya geliyor. Çepni Boyu kimdir, yemek kültürleri nelerdir, nerede yaşarlar hep birlikte tanıyalım…
Oğuz Türk’lerinin 24 boyundan biri olan, Divanı Lügatı Türk’e bakıldığında Oğuz’ların yirmibirincisi olarak bilinmektedir. Çepni kelimesinin anlamı olarak düşmanla savaşan, asi, yiğit ve cesur anlamı kullanılmaktadır.
Çepniler, Türkiye’nin birçok yerinde yaşarlar. Bu yüzden oldukça kültür zenginliğine sahiptirler. Çepni deyince aklımıza ilk gelen yer Karadeniz Bölgesi’dir. Karadeniz hariç Anadolu’da birçok yörede ve İran’ın Güney Azerbaycan olarak bilinen bölgesinde de Çepni boyu Türklerine rastlayabiliriz.
Osmanlı zamanında, Karadeniz’in fethinde önemli rol oynayan Çepnilerin kahramanlığından dolayı Batı Karadeniz bölgesine Fatih Sultan Mehmet Han tarafından, Vilayet-i Çepni ismi verilmiş ve Fatih Sultan Mehmet Han tarafından birçok ayrıcalık tanınmıştır.
Çepnilerin Doğu Anadolu’da ki yerleşmesinin birçok nedeni bulunur. Bunlardan birisi de Osmanlı padişahlarının ülkenin güvenliği için Anadolu’nun sınır bölgelerine güvendiği Türk aşiretlerini yerleştirmesidir.