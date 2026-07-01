Çerçevesini beğenip otele götürdü! Çöpe atıldı sanılan tablo servet çıktı!

Murcialı Andrés Hurtado'nun Sevilla gezisi, sanat dünyasını yakından ilgilendiren sıradışı bir tesadüfle sonuçlandı. Cumartesi günü saat 16.30 sularında aşırı sıcak bir havada sokakta yürüyen Hurtado, kaldırımda sahipsiz bir tablo fark etti. Valensiyalı ünlü ressam Joaquín Sorolla'ya ait orijinal bir eser olan bu tablo, sahipleri tarafından sahildeki evlerine taşınırken arabaya yükleme sırasında telaşla unutulmuştu.

SADECE ÇERÇEVESİ İÇİN ALMIŞTI

Euronews'in haberine göre, olay anında tablonun sanatsal değerinden tamamen habersiz olan turist, eseri sadece dış görünüşü için aldı. Tabloyu yakındaki bir Asya pazarından aldığı alışveriş torbasının içine koyarak konakladığı otele taşıyan Hurtado, "Birkaç gencin sokağa bir tablo bıraktığını gördüm." dedi. O an aklından geçenleri "Ne kadar güzel bir çerçeve" diyerek anlatan Hurtado, "Açıkçası resme pek bakmadım bile, tabloyu alıp otele götürdüm" ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKAYA SORDU, GERÇEK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Bir süre önce süpermarkette çalışan ve şu an işsiz olan 57 yaşındaki Hurtado'nun içine otel odasında bir şüphe düştü. 2026 yılının teknolojik imkanlarına başvuran adam, tuvalle ilgili yaşadığı varoluşsal şüpheyi gidermek için yapay zekaya danıştı. Hurtado "Bu kadar çok kopya ve sahte varken bunun orijinal bir Sorolla olabileceğini hiç düşünmedim" ifadelerini kaydetti.

Yapay zekadan aldığı yanıt ise tablonun gerçek olma ihtimalini masaya yatırdı. Hurtado bu durumu, "Bana gerçek olabileceğini teyit etti." diyerek anlattı. Doğrulamanın ardından bir müzayede salonunun nabzını yoklayan Hurtado'ya, kendi anlatımına göre eser için binlerce avro ödeme yapılabileceği iletildi.

POLİS DEVREYE GİRDİ

Müzayede planları, tablonun romantik bir şekilde "kaybolmuş" değil, polis kayıtlarında resmen "kayıp" olarak arandığının ortaya çıkmasıyla son buldu. Eserin sahipleri, Sevilla'daki dalgınlıklarının ardından güvenlik güçlerine çoktan başvurmuştu. Tablonun arandığını öğrenen Hurtado, durumu hemen polise bildirerek olayın bir hırsızlık değil, herkes için talihsiz bir rastlantı sonucu gerçekleşen bir buluntu olduğunu netleştirdi.

Beraberinde Murcia'ya götürdüğü tablo, çarşamba günü başkent yakınlarındaki bir ilçede bulunan evinden iade edilmek üzere polis ekiplerince teslim alınacak. Teslimat öncesi eserin sahibiyle de telefonda görüşen Hurtado, tablonun sahile gitmek için son anda apar topar evden çıkılırken geride bırakıldığını teyit etti. Tablonun sahibi, sergilediği dürüstlük karşılığında minnettarlığını göstermek için Hurtado'ya "bir hediye" sözü verdi.