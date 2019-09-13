Çetin Dağdelen son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü oyuncu ve film yapımcısı Çetin Dağdelen'in cenazesi, Yalova Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi
Geçirdiği kalp krizi sonucu 75 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncusu ve film yapımcısı Çetin Dağdelen, son yolculuğuna uğurlandı.
Dağdelen'in naaşı öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı için Yalova Merkez Camisi'ne getirildi.
Cenaze namazı öncesi Dağdelen'in çocukları İlker ve Türker Dağdelen taziyeleri dileklerini kabul etti.
Yalova Valisi Muammer Erol, Belediye Başkanı Vefa Salman ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar da aileye taziye dileklerinde bulundu.
Dağdelen için helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Dağdelen'in cenazesi namazın ardından Yalova Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Gerçek adı Osman Nuri Dağdelen olan Yeşilçam'ın emektar oyuncusunun cenazesinde Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Nuri Alço, Film Yapımcılar Derneği Başkanı Şevki Tosunoğlu ve çok sayıda Yeşilçam oyuncusu da yer aldı.
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