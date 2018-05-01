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Çeyrek asırlık gelenek Avcılar’da buluştu

Türk Halk müziğinin usta isimleri biraraya geldi, çeyrek asırlık gelenek Avcılar’da buluştu. İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyinin düzenlediği konserde Belediye Başkanı Handan Toprak Benli yeni kültür merkezi müjdesi verdi.

Çeyrek asırlık gelenek Avcılar’da buluştu
Avcılar Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gösteride, sanat severlere unutulmayacak anların olduğu bir gece yaşatıldı. 

Avcılar Belediye Konservatuarı öğretmen sanatçıları ve öğrencileri Anadolu'nun farklı bölgelerinin halk oyunlarını sahneledi 

Sanata ve sanatçıya her zaman önem verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Handan Toprak Benli yeni kültür merkezi müjdesi verdi.

Gece Halk müziği Sanatçısı Arif Sağ ve Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’ye plaket takdim edilmesiyle sona erdi.


ulusal.com.tr
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