Avcılar Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gösteride, sanat severlere unutulmayacak anların olduğu bir gece yaşatıldı.
Avcılar Belediye Konservatuarı öğretmen sanatçıları ve öğrencileri Anadolu'nun farklı bölgelerinin halk oyunlarını sahneledi
Sanata ve sanatçıya her zaman önem verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Handan Toprak Benli yeni kültür merkezi müjdesi verdi.
Gece Halk müziği Sanatçısı Arif Sağ ve Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’ye plaket takdim edilmesiyle sona erdi.
ulusal.com.tr
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